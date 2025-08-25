50-latek usiłował zabić swoją byłą żonę. Wcześniej był już karany

Do makabrycznego zdarzenia doszło w środę wieczorem na terenie gminy Biała Podlaska. - Po godzinie 20 dyżurny bialskiej komendy powiadomiony został o kilkukrotnym zranieniu kobiety nożem. W momencie zdarzenia, pomocy kobiecie udzielił członek rodziny. Pokrzywdzona z obrażeniami ciała trafiła pod opiekę lekarzy – relacjonuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka komendy.

Policjanci zatrzymali 50-latka, który był nietrzeźwy. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad byłą żoną oraz swoimi dziećmi, z którymi mieszkał. 50-latek już w 2023 roku usłyszał wyrok za znęcanie się nad rodziną.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i umieścił oprawcę w areszcie. Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywocie.