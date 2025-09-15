Akademia dla Białej. Zaśpiewa Andrzej Piaseczny

Były już konferencje, teraz czas na zabawę. Z okazji 25-lecia istnienia Akademia Bialska zaprasza na koncert Andrzeja Piasecznego.
Wydarzenie pod hasłem „Akademia dla Białej” odbędzie się 20 września o godz. 17 na stadionie przy uczelni. Na scenie pojawią się Wojciech Szumański, zespół Tacy Sami, a gwiazdą będzie Andrzej Piaseczny. Wstęp na koncerty jest wolny.
Organizatorzy zapowiadają też inne niespodzianki. Bialską uczelnię w 2000 roku założył profesor Józef Bergier. Zmarł w 2019 roku po ciężkiej chorobie. Obecnie, akademia oferuje studentom 29 kierunków.