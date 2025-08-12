Chciała ominąć sarnę, ale przez to dachowała autem

Zderzenie z dzikim zwierzęciem może okazać się poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia, a nawet życia. Policja apeluje o rozwagę i ostrożność na drogach.
Do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem dzikiego zwierzęcia doszło w poniedziałek (11 sierpnia) w miejscowości Sławatycze w powiecie bialskim.
– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca oplem 20-latka, chcąc uniknąć zderzenia z sarną, zjechała na pobocze, gdzie auto dachowało – informuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji.
W chwili zdarzenia, kierująca była trzeźwa. Wraz z podróżującą z nią pasażerką zostały przetransportowane do szpitala, gdzie okazało się, że ich obrażenia nie są poważne.
– Pamiętajmy: Dzikie zwierzęta potrafią nagle wtargnąć na jezdnię, która przecina ich utarte ścieżki i trasy. Wiele zwierząt w starciu z samochodami ginie na drogach. Zniszczeniom ulegają pojazdy, ranni zostają ludzie podróżujący samochodami. Dbajmy o bezpieczeństwo na drodze i nie lekceważmy znaków ostrzegających przed zwierzętami leśnymi – dodaje nadkom. Salczyńska-Pyrchla.