Coraz więcej pustych lokali w Rywalu. Czytelnik pyta, czy to likwidacja

- Boksy albo świecą pustkami, albo od miesięcy widnieją na nich napisy „wkrótce otwarcie” - zwraca uwagę nasz czytelnik. – Czy to prawda, że Rywal będzie zamknięty całkowicie? - dopytuje.

W 2014 roku budynek w centrum Białej Podlaskiej został rozbudowany o nową, trzykondygnacyjną część scaloną łącznikiem z gmachem już istniejącym. Całkowita powierzchnia obiektu wynosi ponad 22 tys. mkw. To w sumie 70 lokali i kino, teraz pod szyldem Multikina. Imprezę z okazji otwarcia prowadził Krzysztof Ibisz, a bialczanie zyskali szansę na zakupy w takich sklepach jak Empik, H&M czy Carry. Akurat one wciąż są tu obecne. Ale na przestrzeni lat z centrum zniknęły m.in. Reserved, Monnari, CCC czy Big Star. Poza tym, jeszcze w 2017 roku właściciel zapowiadał rozbudowę o kolejny trzykondygnacyjny budynek, który miał powstać naprzeciwko istniejącego już Rywala przy ul. Narutowicza. Finalnie jednak do tego nie doszło.

Obecnie INBAP, właściciel centrum zapewnia, że zamknięcia nie przewiduje. - Chciałabym uspokoić czytelników, centrum nie jest likwidowane i nie ma planów zakończenia jego działalności. Obiekt funkcjonuje i pozostaje otwarty dla klientów – podkreśla rzeczniczka Katarzyna Czajkowska-Wybranowska. - CH Rywal przechodzi obecnie etap zmian i dostosowań. W naturalny sposób reagujemy na potrzeby mieszkańców oraz zmieniające się otoczenie rynkowe. Podejmujemy działania mające na celu wzmocnienie oferty handlowej i uatrakcyjnienie przestrzeni, w tym również rozmowy z nowymi najemcami- zapewnia rzeczniczka. Ale na razie nie podaje o jakich potencjalnych najemców chodzi.

Przypomnijmy, że w 2023 roku przy ulicy Łomaskiej otwarto duży park handlowy Karuzela. To ponad 30 tys. mkw. powierzchni na sklepy, m.in. Reserved, Pepco, 4F czy Media Expert. Pojawiły się też szyldy wcześniej nieobecne w Białej Podlaskiej, na przykład: New Yorker, HalfPrice, Apart, Home&You, Douglas, Dealz, Action, Tedi czy Kakadu Zoo. Inwestor już zapowiedział rozbudowę tego miejsca o kolejny pawilon, na działce pomiędzy Lidlem a salonem Agata Meble. I ma być gotowy wiosną 2026 roku. Już teraz wiadomo, że swoje sklepy mają tam otworzyć takie marki jak Medicine, Diverse, Homla czy Woolworth. Poza tym, znajdzie się tam również siłownia sieci Xtreme Fitness Gyms.