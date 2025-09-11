Nie będzie ruchu z Białorusią. O północy zamykają przejścia

Decyzja jest odpowiedzią polskiego rządu na zaplanowane rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe „Zapad 2025”. - Zamykamy granice z Białorusią w związku z zagrożeniem wynikającym z tych manewrów. Służby podległe MSWiA oraz wojsko są w najwyższej gotowości. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo Polek i Polaków. Przejścia otworzymy, gdy będziemy pewni, że sytuacja nie stwarza dla nas żadnego zagrożenia - tłumaczy minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który o północy powie więcej na ten temat na przejściu drogowym w Terespolu.

MSWiA przypomina, że zawieszenie ruchu obowiązuje na obu kierunkach – wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Dotyczy ono zarówno transportu samochodowego, jak i pociągów towarowych, a więc choćby ważnego portu w Małaszewiczach w powiecie bialskim.

Kierowcy osobówek nie przekroczą granicy na przejściu Terespol-Brześć, a kierowcy ciężarówek nie wjadą na terminal w Koroszczynie. Zamknięte będą też trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.

- Czas oczekiwnia na odprawę i wyjazd z Polski w kierunku Białorusi na przejściu Terespol-Brześć wynosi teraz dwie godziny - powiedział nam mjr SG Dariusz Sienicki, oficer prasowy NOSG w Chełmie. W kolejce na odprawę po polskiej stronie czeka ok. 200 pojazdów.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że informacje o zamknięciu przejść wyświetlane będą na tablicach na sieci dróg szybkiego ruchu oraz na dodatkowych, mobilnych znakach VMS, które zlokalizowane będą bliżej granicy z Białorusią. - Już teraz obserwujemy zwiększony ruch na przejściach granicznych, w szczególności w Kukurykach, który w kolejnych godzinach będzie zapewne rosnąć. Na trasach dojazdowych do obu przejść ustawione są kosze na śmieci i przenośne toalety, zintensyfikowaliśmy też częstotliwość sprzątania pasa drogowego. Apelujemy do kierowców o śledzenie pojawiających się na bieżąco komunikatów oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb- podaje GDDKiA. W czwartek po godz. 13 na odprawę w Terespolu kierowcy samochodów osobowych oczekują ok. 3 godziny, a w Koroszczynie ciężarówki 5 godzin.

W piątek w pobliżu polskiej granicy rozpoczną się ćwiczenia Zapad-25. Według oficjalnych informacji ma w nich wziąć udział 13 tysięcy rosyjskich i białoruskich żołnierzy, choć może ich być ponad dwa razy tyle. Szczegółowy plan manewrów jest tajny, ale wiadomo że Rosja i Białoruś będą ćwiczyć skoordynowany atak nuklearny. Ćwiczenia mają potrwać do 16 września.