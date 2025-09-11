Nie będzie ruchu z Białorusią. O północy zamykają przejścia

Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

(fot. archiwum)

O północy z czwartku na piątek Polska zamyka przejścia z Białorusią, w tym jedyne obsługujące ciężarówki w Koroszczynie w województwie lubelskim.

Decyzja jest odpowiedzią polskiego rządu na zaplanowane rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe „Zapad 2025”. - Zamykamy granice z Białorusią w związku z zagrożeniem wynikającym z tych manewrów. Służby podległe MSWiA oraz wojsko są w najwyższej gotowości. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo Polek i Polaków. Przejścia otworzymy, gdy będziemy pewni, że sytuacja nie stwarza dla nas żadnego zagrożenia - tłumaczy minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który o północy powie więcej na ten temat na przejściu drogowym w Terespolu.

- Czas oczekiwnia na odprawę i wyjazd z Polski w kierunku Białorusi wynosi teraz dwie godziny - powiedział nam mjr SG Dariusz Sienicki, oficer prasowy NOSG w Chełmie. 

MSWiA przypomina, że zawieszenie ruchu obowiązuje na obu kierunkach – wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Dotyczy ono zarówno transportu samochodowego, jak i pociągów towarowych, a więc choćby ważnego portu w Małaszewiczach w powiecie bialskim.

Kierowcy osobówek nie przekroczą granicy na przejściu Terespol-Brześć, a kierowcy ciężarówek nie wjadą na terminal w Koroszczynie. Zamknięte będą też trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.

- Czas oczekiwnia na odprawę i wyjazd z Polski w kierunku Białorusi na przejściu Terespol-Brześć wynosi teraz dwie godziny - powiedział nam mjr SG Dariusz Sienicki, oficer prasowy NOSG w Chełmie. W kolejce na odprawę po polskiej stronie czeka ok. 200 pojazdów.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że informacje o zamknięciu przejść wyświetlane będą na tablicach na sieci dróg szybkiego ruchu oraz na dodatkowych, mobilnych znakach VMS, które zlokalizowane będą bliżej granicy z Białorusią.  - Już teraz obserwujemy zwiększony ruch na przejściach granicznych, w szczególności w Kukurykach, który w kolejnych godzinach będzie zapewne rosnąć. Na trasach dojazdowych do obu przejść ustawione są kosze na śmieci i przenośne toalety, zintensyfikowaliśmy też częstotliwość sprzątania pasa drogowego. Apelujemy do kierowców o śledzenie pojawiających się na bieżąco komunikatów oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb- podaje GDDKiA. W czwartek po godz. 13 na odprawę w Terespolu kierowcy samochodów osobowych oczekują ok. 3 godziny, a w Koroszczynie ciężarówki 5 godzin.

W piątek w pobliżu polskiej granicy rozpoczną się ćwiczenia Zapad-25. Według oficjalnych informacji ma w nich wziąć udział 13 tysięcy rosyjskich i białoruskich żołnierzy, choć może ich być ponad dwa razy tyle. Szczegółowy plan manewrów jest tajny, ale wiadomo że Rosja i Białoruś będą ćwiczyć skoordynowany atak nuklearny. Ćwiczenia mają potrwać do 16 września.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przemawiał podczas posiedzenia Sejmu w Warszawie, 11 bm. Szef MON przedstawił informację nt. naruszenia przez rosyjskie bezzałogowce przestrzeni powietrznej terytorium RP

Drony nad Polską. Dzień po rosyjskiej prowokacji

Drony nad Polską. Dzień po rosyjskiej prowokacji

W piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony spotka się Rada Bezpieczeństwa ONZ. W czwartek informację na temat incydentu przedłożył Sejmowi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz; o 17 zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
Obradował zespół zarządzania kryzysowego. Dron ze styropianu

Obradował zespół zarządzania kryzysowego. Dron ze styropianu

Środowe wydarzenia w Bychawce Trzeciej były przyczynkiem do dzisiejszego specjalnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedstawiciele służb omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa i krótko zrelacjonowali swoje działania związane ze znaleziskiem na terenie gminy Bychawa.
Bezpłatne szczepienia dzieci przeciw wirusowi HPV w województwie lubelskim

Bezpłatne szczepienia dzieci przeciw wirusowi HPV w województwie lubelskim

Wirus HPV jest główną przyczyną zachorowań na raka szyjki macicy, a także innych nowotworów. W Polsce można bezpłatnie zaszczepić dzieci w wieku od 9 do 14 lat w ramach programu szczepień przeciwko HPV, który chroni przed rozwojem chorób nowotworowych w przyszłości.
34 lata w służbie mieszkańców Lublina
galeria

34 lata w służbie mieszkańców Lublina

Dzisiaj obchodziliśmy święto Straży Miejskiej. Formacja powstała w 1991 roku
Wypadek w Sitnie: motorowerzysta uderzył w bok samochodu

Wypadek w Sitnie: motorowerzysta uderzył w bok samochodu

Wczoraj w Sitnie na drodze powiatowej doszło do wypadku drogowego z udziałem 17-letniego motorowerzysty i 43-letniej kierującej osobowym autem marki Dacia.
Prokuratorzy badają, jaki obiekt spadł na dom w Wyrykach

Prokuratorzy badają, jaki obiekt spadł na dom w Wyrykach

Prokuratorzy badają, jaki obiekt spadł na dom mieszkalny w Wyrykach (Lubelskie) i zniszczył dach – informuje prokuratura. Na Lubelszczyźnie szczątki dronów znaleziono w dziewięciu miejscach. Kilka z nich zidentyfikowano jako drony typu Gerbera.
Trwa rozbiórka hali produkcyjnych Bialskich Fabryk Mebli przy ulicy Sidorskiej

Bialskie Fabryki Mebli w rozbiórce. Miejscowy deweloper kupił teren

Kawał historii Białej Podlaskiej w rozbiórce. Teren dawnych Bialskich Fabryk Mebli przy ulicy Sidorskiej kupił miejscowy deweloper.
Wohyńm miejsce upadku styropianowego drona

Prokuratura bada sprawę dronów znalezionych na Lubelszczyźnie. Co wiadomo na ten moment?

Prokuratura prowadzi czynności procesowe związane z ujawnieniem kilku dronów na terenie województwa lubelskiego. Jak przekazała Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, do tej pory odnotowano dziewięć zdarzeń polegających na naruszeniu przestrzeni powietrznej i upadku obiektów.
W banku wymachiwał nożem – teraz za to odpowie

W banku wymachiwał nożem – teraz za to odpowie

Jak się okazało, agresywny 29-latek był kompletnie pijany. Teraz grozi mu kilka lat więzienia.

Kamil Wojtkowski to nowy piłkarz Avii Świdnik

Avia i Chełmianka z dodatkowymi wzmocnieniami

W poniedziałek okienko transferowe w Polsce zostało zamknięte, ale nadal do wzięcia są wolni zawodnicy. Z okazji skorzystali działacze Avii i Chełmianki. Ekipa ze Świdnika pozyskała byłego gracza Motoru Lublin Kamila Wojtkowskiego. Do drużyny Ireneusza Pietrzykowskiego dołączył za to Maksymilian Banaszewski.
Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu

Kino ma nowego dyrektora. Wygrał konkurs bezapelacyjnie

Kandydatów było sporo, ale gdy przyszło do ostatecznego głosowania, komisja konkursowa nie miała żadnych wątpliwości. Konkurs na dyrektora Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu wygrał Tomasz Jagi.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przemawiał podczas posiedzenia Sejmu w Warszawie, 11 bm. Szef MON przedstawił informację nt. naruszenia przez rosyjskie bezzałogowce przestrzeni powietrznej terytorium RP

17:07 Drony nad Polską. Dzień po rosyjskiej prowokacji

16:54

Obradował zespół zarządzania kryzysowego. Dron ze styropianu

16:50

Bezpłatne szczepienia dzieci przeciw wirusowi HPV w województwie lubelskim

16:10

34 lata w służbie mieszkańców Lublina

15:54

Nie będzie ruchu z Białorusią. O północy zamykają przejścia

15:07

Wypadek w Sitnie: motorowerzysta uderzył w bok samochodu

14:53

Prokuratorzy badają, jaki obiekt spadł na dom w Wyrykach

