Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 26 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Biała Podlaska

Dzisiaj
11:15
Strona główna » Biała Podlaska

Tygrysy z Włoch utknęły w Koroszczynie. We wrześniu zapadnie wyrok w głośnej sprawie

Autor: Zdjęcie autora eb
Udostępnij A A
(fot. ZOO Poznań )

We wrześniu zapadnie wyrok w sprawie transportu tygrysów, które utknęły na polsko–białoruskiej granicy w Koroszczynie. Wśród oskarżonych są m.in. polscy lekarze weterynarii.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Blisko 30 godzin w zbyt małych klatkach i prawie 2 tys. kilometrów trasy. Tak wyglądała podróż 10 wycieńczonych tygrysów, które w 2019 roku jechały spod Rzymu do rosyjskiego Dagestanu, gdzie miały trafić do cyrku. Do celu jednak nie dotarły, bo białoruskie służby celne dwukrotnie nie przepuściły transportu przez granicę.

Ciężarówka z dzikimi zwierzętami przez kilka dni koczowała przy terminalu w Koroszczynie. Tam jeden z drapieżników padł wskutek zaczopowania przewodu pokarmowego. – Zarzuty są krzywdzące dla nas, bo robiliśmy wszystko dla poprawy dobrostanu tygrysów. Uchybienia leżą po stronie włoskiej, bo to tam źle zorganizowano transport – tłumaczył na pierwszej rozprawie Jarosław Nestorowicz, graniczny lekarz weterynarii z Koroszczyna, który nie chce ukrywać swojego wizerunku, bo jak przekonuje – jest niewinny.  W samym Koroszczynie rozładunek tygrysów był niemożliwy, bo nie ma tam odpowiedniej infrastruktury dla dzikich zwierząt.

Podobnie wypowiadał się jego kolega z granicznego inspektoratu Eugeniusz Karpiuk. Prokuratura oskarżyła ich o niedopełnienie swoich obowiązków. – Wiedząc o długotrwałym transporcie zwierząt, zaniechali niezwłocznego sprawdzenia ich stanu zdrowia i podjęcie działań, które mogłyby ulżyć ich cierpieniu – cytował akt oskarżenia prokurator Przemysław Goławski w marcu 2023 roku, gdy przed Sądem Rejonowym w Białej Podlaskiej ruszył proces.

– Lekarze weterynarii robili wszystko co w ich mocy, by zwierzętom ulżyć, a jednocześnie przestrzegając przepisów prawa, bo musieli trzymać się unijnych rozporządzeń – tłumaczył w wówczas adwokat Adam Szkodziński, obrońca lekarzy. Tygrysy miały być rozładowane w białoruskim Brześciu na odpoczynek. – Wiedząc o tym, lekarze chcieli doprowadzić jak najszybciej do tego rozładunku – wskazał mecenas. – To włoskie służby popełniły szereg błędów, które ciężko było naprawiać tutaj na granicy – dodał.

Dwóch włoskich kierowców i rosyjski organizator transportu usłyszeli zarzuty znęcania nad drapieżnikami. – Przewóz odbywał się w nieodpowiednich warunkach, to znaczy, w klatkach ograniczających swobodę tygrysów, bez odpowiedniej ilości pokarmu i dostępu do wody. To powodowało cierpienie i stres zwierząt, w wyniku czego jeden tygrys padł – uzasadniał prokurator. Żaden z oskarżonych nie przyznaje się do winy.

22 sierpnia odbyła się ostatnia rozprawa, na której prokuratura zawnioskowała o surowe kary dla lekarzy z Koroszczyna po 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i grzywny po 4 tys. zł oraz orzeczenia zakazu zajmowania stanowisk przez pięć lat. Podobnego wymiaru kary prokuratura domaga się wobec Rosjanina, Rinata V. Jeśli chodzi o włoskich kierowców, to mowa o ośmiu miesiącach pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwa lata oraz grzywny po 4 tys. zł.

Dodatkowo oskarżyciel posiłkowy Fundacja na rzecz zwierząt VIVA wnosi o nawiązkę od oskarżonych na rzecz fundacji, od Rosjanina i Włochów po 30 tys. zł, od lekarzy granicznych po 20 tys. zł

Mecenas Adam Szkodziński, obrońca oskarżonych lekarzy weterynarii wnosi o ich uniewinnienie. W jego ocenie, to strona włoska ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowy transport tygrysów. I przypomniał o tym na ostatniej rozprawie.

Wyrok zostanie ogłoszony 4 września. Przypomnijmy, że tygrysy najpierw trafiły do poznańskiego ZOO, a później część z nich znalazła swój nowy dom w specjalnym azylu w Hiszpanii.

Z Koroszczyna zwierzęta trafiły do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, a następnie Primadomus-sanktuarium dla uratowanych zwierząt w Hiszpanii
galeria

Tygrysy w skandalicznych warunkach na granicy, jeden nie przeżył. Kierowcy i weterynarze staną przed sądem

Rusza proces w sprawie transportu tygrysów. Lekarz weterynarii: „Jestem niewinny”

Rusza proces w sprawie transportu tygrysów. Lekarz weterynarii: „Jestem niewinny”

Jarosław Nestorowicz, graniczny lekarz weterynarii czuje się niewinny i zgadza się na publikację swojego wizerunku
galeria

Lekarze weterynarii przed sądem za tygrysy. Tą sprawą żyła cała Polska

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Biała Podlaska prokuratura sąd transport Koroszczyn wyrok zarzuty rozprawa lekarz weterynarii tygrysy transport tygrysów

Pozostałe informacje

Tygrysy z Włoch utknęły w Koroszczynie. We wrześniu zapadnie wyrok w głośnej sprawie

Tygrysy z Włoch utknęły w Koroszczynie. We wrześniu zapadnie wyrok w głośnej sprawie

We wrześniu zapadnie wyrok w sprawie transportu tygrysów, które utknęły na polsko–białoruskiej granicy w Koroszczynie. Wśród oskarżonych są m.in. polscy lekarze weterynarii.
Gdyby radni Zamościa zdecydowali się na wprowadzenie prohibicji, to alkohol nocą można byłoby kupić jedynie w lokalach gastronomicznych, a sklepy czy stacje pali miałyby zakaz jego sprzedaży

Prohibicja w Zamościu. "To wyszłoby z korzyścią dla mieszkańców naszego miasta"

To na razie tylko luźno rzucony pomysł. Ale ma wstępne poparcie policji, z zadowoleniem przyjmuje go również wiceprezydent miasta. Być może wkrótce w Zamościu rozpocznie się poważna dyskusja, a w efekcie dojdzie do podjęcia uchwały o wprowadzeniu prohibicji.
Miasto kontra gmina. Zapowiadają pikietę przed Ratuszem

Miasto kontra gmina. Zapowiadają pikietę przed Ratuszem

Dzisiaj o godz. 16:30 przed Urzędem Miasta Puławy pojawić ma się grupa mieszkańców gminy wiejskiej Puławy niezadowolona z planowanego odebrania jej ponad tysiąca hektarów. O tej godzinie rozpoczną się obrady komisji - radni wydadzą opinię o projekcie uchwały w tej sprawie.
Moto-emocje w Puławach. Ścigali się na targowisku
zdjęcia
galeria

Moto-emocje w Puławach. Ścigali się na targowisku

W niedzielę miłośnicy motoryzacji w Puławach mieli okazję oglądać rywalizację kierowców-amatorów na tymczasowym torze utworzonym na placu targowym przy ul. Dęblińskiej. Tak w obiektywie wyglądała druga edycja Puławskiego Super Sprintu.
Zamiast dłuższych przerywany linii wyznaczających środek jezdni są malowane krótsze, które wytyczają wyłączony z ruch pas przeznaczony na miejsca do parkowania
Zamość

Nowe pasy na jezdni i więcej miejsc parkingowych. Zmiany na ul. Kamiennej

Bez konieczności prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych, tylko dzięki namalowaniu nowego oznaczenia poziomego, przybędzie miejsc parkingowych na ulicy Kamiennej w Zamościu.
W lubelskim Kinie Perła odbyła się oficjalna prezentacja PGE MKS El-Volt Lublin
galeria

W lubelskim Kinie Perła odbyła się oficjalna prezentacja PGE MKS El-Volt Lublin

Pewna tradycją jest to, że lubelska drużyna co roku organizuje oficjalną prezentację. Zmieniają się jej miejsca, ale niezmiennym od kilku lat pozostaje pragnienie odzyskania tytułu mistrza Polski.
KPR Padwa Zamość wygrała VI Memoriał Jerzego Grzegorza Markiewicza

KPR Padwa Zamość triumfowała w VI Memoriale Jerzego Grzegorza Markiewicza

KPR Padwa Zamość najlepsza w turnieju pod Zwoleniem

Podłogi drewniane w Lublinie – więcej niż wybór. To inwestycja w serce Twojego domu.

Podłogi drewniane w Lublinie – więcej niż wybór. To inwestycja w serce Twojego domu.

Decyzja o wyborze podłogi to jeden z najważniejszych momentów podczas urządzania wnętrza. W gąszczu nowoczesnych materiałów i szybko zmieniających się trendów, drewno pozostaje niezmiennym synonimem jakości, ciepła i autentyczności. To nie jest kolejny element wystroju, który za kilka lat straci na aktualności. Dobrze wybrana i profesjonalnie położona podłoga drewniana to inwestycja w fundament domowego ogniska – przestrzeń, która będzie dojrzewać i pięknieć razem z Tobą i Twoją rodziną. W Studio Podłóg Z53 rozumiemy tę filozofię. Wiemy, że sięgając po podłogę z drewna, szukasz czegoś więcej niż tylko ładnego wzoru. Szukasz charakteru, trwałości i poczucia, że stąpasz po czymś prawdziwym.
Ponad 2 promile i narkotyki. 37-latek zakończył jazdę na cmentarnym murze

Ponad 2 promile i narkotyki. 37-latek zakończył jazdę na cmentarnym murze

37-latek, mający w organizmie ponad dwa promile alkoholu, wsiadł za kierownicę audi i spowodował groźny wypadek. W aucie znaleziono również narkotyki.

Sztuka w dawnych Zakładach Tytoniowych, czyli Festiwal „Open Art. Tytonie”
29 sierpnia 2025, 0:00

Sztuka w dawnych Zakładach Tytoniowych, czyli Festiwal „Open Art. Tytonie”

Na terenie dawnych Lubelskich Zakładów Tytoniowych zainaugurowano drugą edycję festiwalu „Open Art. Tytonie”, organizowanego w ramach projektu CreArt 3.0 #stringing_together. To wydarzenie, które ma łączyć lokalnych i zagranicznych twórców, otwiera jednocześnie przestrzeń postindustrialną na kulturę, dialog i wspólne działanie.
Górnik zremisował w poniedziałek z Wieczystą, a mógł nawet wygrać

Pechowy samobój, wielbłąd bramkarza i punkt Górnika w meczu z Wieczystą

Bardzo dobry występ Górnika Łęczna w meczu z wiceliderem tabeli. Zielono-czarni w Sosnowcu przegrywali z Wieczystą Kraków 0:1 i 1:2, ale zdobyli punkt. Trzeba przyznać, że goście przy odrobinie szczęścia mogli nawet wygrać z faworytem.
S19 Lublin-Lubartów: Jak idzie budowa i co już zrobiono
RAPORT I ZDJęCIA
galeria

S19 Lublin-Lubartów: Jak idzie budowa i co już zrobiono

To jeden z najważniejszych odcinków dróg ekspresowych na Lubelszczyźnie. Projekt i budowa nowej S19 na odcinku Lublin-Lubartów to koszt ponad 835 mln złotych. Według nowego raportu, zakończono już 24,77 proc. robót rzeczowych. Wszystko ma być gotowe w 2027 roku.
Zderzenie dwóch aut na DK17. Trzy osoby ranne

Zderzenie dwóch aut na DK17. Trzy osoby ranne

W miejscowości Dziecinin doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów. W tej chwili droga jest zablokowana, a policja pracuje na miejscu zdarzenia.
W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
30 sierpnia 2025, 16:15
galeria

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu

Tradycyjnie w ostatni weekend sierpnia: widowiskowe pokazy kawaleryjskie i rekonstrukcje historyczne epizodów w bitwy pod Komarowem w sierpniu 1920 roku.
Efekt kontroli ZUS to kilkaset przypadków nadużyć: od pracy w polu, przez prowadzenie sklepu, po wyjazdy na zagraniczne wakacje

ZUS przyłapał chorych na pracy, wakacjach i za kierownicą. 8700 kontroli w regionie

Ponad 8700 kontroli zwolnień lekarskich przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim w pierwszej połowie tego roku. Efekt? Kilkaset przypadków nadużyć: od pracy w polu, przez prowadzenie sklepu, po wyjazdy na zagraniczne wakacje.

Najnowsze
"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film

12:00 "Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

11:15

Tygrysy z Włoch utknęły w Koroszczynie. We wrześniu zapadnie wyrok w głośnej sprawie

10:31

Prohibicja w Zamościu. "To wyszłoby z korzyścią dla mieszkańców naszego miasta"

09:15

Miasto kontra gmina. Zapowiadają pikietę przed Ratuszem

08:25

Moto-emocje w Puławach. Ścigali się na targowisku

07:12

Nowe pasy na jezdni i więcej miejsc parkingowych. Zmiany na ul. Kamiennej

21:05

W lubelskim Kinie Perła odbyła się oficjalna prezentacja PGE MKS El-Volt Lublin

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Tygrysy z Włoch utknęły w Koroszczynie. We wrześniu zapadnie wyrok w głośnej sprawie

Tygrysy z Włoch utknęły w Koroszczynie. We wrześniu zapadnie wyrok w głośnej sprawie

Gdyby radni Zamościa zdecydowali się na wprowadzenie prohibicji, to alkohol nocą można byłoby kupić jedynie w lokalach gastronomicznych, a sklepy czy stacje pali miałyby zakaz jego sprzedaży

Prohibicja w Zamościu. "To wyszłoby z korzyścią dla mieszkańców naszego miasta"

Miasto kontra gmina. Zapowiadają pikietę przed Ratuszem

Miasto kontra gmina. Zapowiadają pikietę przed Ratuszem

Moto-emocje w Puławach. Ścigali się na targowisku
galeria

Moto-emocje w Puławach. Ścigali się na targowisku

Zamiast dłuższych przerywany linii wyznaczających środek jezdni są malowane krótsze, które wytyczają wyłączony z ruch pas przeznaczony na miejsca do parkowania

Nowe pasy na jezdni i więcej miejsc parkingowych. Zmiany na ul. Kamiennej

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Tygrysy z Włoch utknęły w Koroszczynie. We wrześniu zapadnie wyrok w głośnej sprawie

Tygrysy z Włoch utknęły w Koroszczynie. We wrześniu zapadnie wyrok w głośnej sprawie

Gdyby radni Zamościa zdecydowali się na wprowadzenie prohibicji, to alkohol nocą można byłoby kupić jedynie w lokalach gastronomicznych, a sklepy czy stacje pali miałyby zakaz jego sprzedaży

Prohibicja w Zamościu. "To wyszłoby z korzyścią dla mieszkańców naszego miasta"

Miasto kontra gmina. Zapowiadają pikietę przed Ratuszem

Miasto kontra gmina. Zapowiadają pikietę przed Ratuszem

Moto-emocje w Puławach. Ścigali się na targowisku
galeria

Moto-emocje w Puławach. Ścigali się na targowisku

Zamiast dłuższych przerywany linii wyznaczających środek jezdni są malowane krótsze, które wytyczają wyłączony z ruch pas przeznaczony na miejsca do parkowania

Nowe pasy na jezdni i więcej miejsc parkingowych. Zmiany na ul. Kamiennej

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Motor w czterech ostatnich meczach zdobył tylko dwa punkty
film

Kiepska passa trwa. Motor przegrał w Kielcach

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

film
Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Foto
Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

galeria
Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży