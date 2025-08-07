Żubry można spotkać nie tylko w puszczy. Pan Kajetan zobaczył olbrzymy w gminie Zalesie

- Przebiegały przez drogę z pola na pole ok. godziny 7 -relacjonuje mężczyzna. Żubry zobaczył w Kijowcu-Kolonii w gminie Zalesie.

To już kolejny przypadek w powiecie bialskim. Niedawno zwierzę wiedzieli mieszkańcy wsi Krzymowskie w gminie Biała Podlaska.

A na przełomie 2023 i 2024 roku na terenie gminy Terespol żubra zauważyli strażnicy graniczni. Później, widywany był także w rejonie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu.

Zaś w listopadzie 2023 roku na rannego żubra natrafił w Kaliłowie (8 kilometrów od Białej Podlaskiej) grzybiarz. Olbrzym miał złamaną nogę. Niestety, zwierzę konało ponad dwie doby, a następnie zdechło.

W Puszczy Białowieskiej żyje obecnie najliczniejsza wolna populacja żubrów – liczy 984 ssaki. Są one pod ścisłą ochroną.

Zdaniem leśników, żubry migrują, bo szukają nowego miejsca, by się osiedlić. Te widywane w powiecie bialskim mogły przywędrować z Puszczy Białowieskiej bądź z Białorusi.