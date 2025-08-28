Nie żyje wieloletnia nauczycielka. Pogrzeb odbędzie się 1 września

Jak podał jeden z biłgorajskich portali Grażyna Skakuj zmarła w szpitalu w Krakowie po nagłej i ciężkiej zapaści na zdrowiu.

Pracę w szkole zakończyła już jakiś czas temu. Była na emeryturze. Wcześniej przez lata pracowała m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju, ale także w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Uczyła religii, była wychowawcą młodzieży, z sukcesami przygotowywała uczniów do udziału w konkursach m.in. wiedzy biblijnej.

Prywatnie była żoną Adama Skakuja, radnego miejskiego. Kondolencje złożyli mu dzisiaj burmistrz Wojciech Gleń oraz Łukasz Pracoń, przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj. Wyrazy współczucia przekazały również władze powiatu i pracownicy biłgorajskiego starostwa.

"Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Grażyny Skakuj, wieloletniej nauczyciel w I LO im. ONZ w Biłgoraju, wychowawcy młodzieży, osoby pogodnej o dobrym i życzliwym usposobieniu" - napisano w komunikacie.

Msza św. pogrzebowa została zaplanowana na poniedziałek, 1 września. Zostanie odprawiona pod przewodnictwem biskupa Mariana Rojka o godz. 15 w kościele pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju.