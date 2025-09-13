Nowe rury, nowoczesne laboratoria. Fundusze europejskie popłyną do Chełma

We wtorek, 9 września, prezes MPGK, Jakub Oleszczuk, podpisał umowę na realizację projektu „Modernizacja systemu wodociągowego Miasta Chełm”. W ramach inwestycji powstanie ponad 8 km nowych sieci wodociągowych – m.in. na osiedlach Wiercieńskiego/Bazylany, Krańcowa/Włodawska i Malowane. Modernizacji doczeka się też strategiczne ujęcie wody w Trubakowie wraz ze stacją uzdatniania i zbiornikami.

To jednak nie wszystko. Projekt przewiduje budowę centralnej sterowni Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, wymianę 3049 metrów starych, azbestowych rur, a także zakup nowoczesnych analizatorów i wyposażenia dla laboratorium MPGK. Dzięki temu jakość wody będzie monitorowana na bieżąco, a mieszkańcy zyskają pewność, że z ich kranów popłynie woda spełniająca najwyższe standardy.

– To ogromny krok w stronę nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki wodnej w naszym mieście – podkreśla prezes Oleszczuk.

Efekty projektu odczują nie tylko mieszkańcy Chełma, ale także pracownicy i władze MPGK. W planach jest również kampania edukacyjna, która ma uświadamiać, jak racjonalnie korzystać z wody – zasobu, który w XXI wieku staje się jednym z najcenniejszych.