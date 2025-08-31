Piana, muzyka i radość w Parku Miejskim. Chełm pożegnał lato

Słońce, śmiech dzieci i muzyka unosiły się wczorajszego popołudnia w powietrzu nieopodal Kameny. Główną częścią festynu był piknik sportowy ze stacjami zadaniowymi i nagrodami, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dla najmłodszych przygotowano kolorowe dmuchańce, karuzelę oraz rodeo na mechanicznym byku.

Nie zabrakło także miejsca na kreatywność – w warsztatach plastycznych i konkursach uczestnicy rozwijali swoje talenty, tworząc prace, które zdobiły teren wydarzenia.

Prawdziwą eksplozję radości przyniosło jednak piana party o godzinie 17:00. Tłum dzieci i dorosłych wskoczyły w wir białej piany, zamieniając park w ogromny plac zabaw. Zabawa zakończyła się występami młodych artystów z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, którzy pokazali efekty całorocznej pracy i zachęcali do dołączenia do zajęć w nowym roku szkolnym.

– To wspaniała tradycja, dzięki której możemy wspólnie pożegnać lato i wejść w nowy rok szkolny z pozytywną energią – podkreślali organizatorzy.

Festyn „Zakończenie Wakacji z MDK” na stałe wpisał się w kalendarz miejskich wydarzeń Chełma i niezmiennie przyciąga tłumy mieszkańców spragnionych wspólnej zabawy.