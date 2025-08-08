Policjanci z powiatu chełmskiego otrzymali informację o podejrzeniu przemocy domowej na jednej z posesji w regionie. Funkcjonariusze sprawdzili zgłoszenie i ustalili, że 27-letni syn stosował wobec matki zarówno przemoc psychiczną, jak i fizyczną. Mężczyzna miał wszczynać awantury, podczas których wyzywał kobietę, bił, szarpał, popychał, a nawet dusił. Groził jej także pozbawieniem życia. Takie sytuacje miały trwać od ponad półtora roku.

Policja zatrzymała mężczyznę i wdrożyła procedurę „Niebieska Karta”. Funkcjonariusze wystąpili do prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd Rejonowy w Chełmie przychylił się do wniosku i zdecydował, że 27-latek spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące.

Zgodnie z kodeksem karnym za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Policja apeluje o reagowanie na przemoc – w przypadku zagrożenia należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.