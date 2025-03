Artystyczny Dzień Kobiet w lubelskim Sanktuarium Świętej Rodziny

Koncert będzie nawiązaniem do listu św. Jana Pawła II „A ciascuna di voi”, który wystosował do kobiet z okazji Konferencji Narodów Zjednoczonych w 1995 r. Papież w swoim liście zwracał uwagę na szerokie spektrum zadań i ról kobiety we współczesnym świecie. „Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi” – pisał Jan Paweł II.



Wystąpią:

Jerzy Zelnik, narrator,

Dorota Szostak – Gaska, mezzosopran,

Robert Grudzień organy, kierownictwo muzyczne.

Koncert odbędzie się w sobotę (8 marca) o godzinie 13:00. Wstęp wolny!