Rzut Beretem to miejsce, gdzie co weekend można spędzić noc pełną emocji, nostalgii i radości przy największych przebojach. Co tydzień gromadzi tłumy spragnionych wrażeń lublinian, którzy z parkietu schodzą dopiero nad ranem. Tak było ostatnim razem. Jeśli jesteście ciekawi, jak się bawiono w popularnym Berecie, to zapraszamy do naszych fotogalerii.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować