Dżem w Puławach

Niewiele jest też w Polsce zespołów, które mogą o sobie powiedzieć, że występowały u boku największych gwiazd rocka. Dżem może tak o sobie powiedzieć. Występowali na jednej scenie z: The Rolling Stones, Ericem Claptonem, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, AC/DC. Wydali ponad 30 płyt studyjnych i koncertowych, z których wiele uzyskało status złotych, platynowych i wielokrotnie platynowych. Niektóre z nich: „Cegła”, „Absolutely Live”, „Najemnik” czy „Detox” uznawane są za najważniejsze płyty w historii polskiego rocka. To właśnie z płyty „Cegła” pochodzą takie klasyki jaki: „Jesiony”, „Czerwony jak cegła” czy „Whisky”.



Zespół przetrwał pomimo tragedii, które boleśnie doświadczyły grupę. Legendarny i charyzmatyczny wokalista Ryszard Riedel odszedł do największej orkiestry świata w 1994 roku. Z kolei inny filar zespołu – Paweł Berger zginął w wypadku samochodowym. Od 6 kwietnia 2024 r. DŻEM ma nowego wokalistę, Sebastiana Riedela, który zastąpił na tym stanowisku Macieja Balcara.



Żywiołem zespołu pozostają niezmiennie koncerty, podczas których zespół wypada porywająco. W najbliższą niedzielę Dżem zabierze Was w podróż po największych hitach. Wśród których usłyszymy: „Mała Aleja Róż”, „Wokół sami lunatycy”, „Modlitwa III (Pozwól mi)”, „List do M”, „Harley mój” czy „Jak malowany ptak”.



Zespół zagra w składzie: Sebastian Riedel – wokal, Adam Otręba – gitara, Beno Otręba – gitara basowa, Jerzy Styczyński – gitara, Zbigniew Szczerbiński – perkusja i Janusz Borzucki – instrumenty klawiszowe.

Koncert odbędzie się 23 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Lubelska 59 w Puławach. Początek o godzinie 19:00. Bilety do nabycia online.