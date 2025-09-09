Friends – The Musical Parody w Lublinie! Kultowy serial w musicalowej odsłonie

Na scenie pojawią się dobrze znane postacie, Monica, Ross, Rachel, Phoebe, Chandler i Joey. Zostaną przedstawione w nowej, zaskakującej formie. „Friends – The Musical Parody” to pastisz, który z komediowym wdziękiem i dystansem bawi się najbardziej rozpoznawalnymi motywami serialu, wzbogacając je o energiczne piosenki i choreografie.

Musical, który zdobył popularność na Broadwayu i West Endzie, stał się światowym hitem, a bilety na spektakle sprzedają się z dużym wyprzedzeniem. Teraz show ma szansę podbić serca lubelskiej publiczności, łącząc humor, satyrę i odrobinę nostalgii.

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć ulubionych bohaterów w świeżej, rozśpiewanej odsłonie. Widzowie mogą liczyć na niezapomniany wieczór, pełen muzyki, energii i wspólnej zabawy.