Gryczaki 2025. Dwa dni świętowania kaszy, muzyki i regionalnych smaków nad zalewem w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski już 9 i 10 sierpnia 2025 roku stanie się kulinarnym i muzycznym centrum regionu za sprawą Festiwalu Kaszy „Gryczaki”. W malowniczej scenerii Zoom Natury nad zalewem na uczestników czekają dwa dni wypełnione koncertami, pokazami kulinarnymi, występami artystycznymi i atrakcjami dla całych rodzin. W sobotę od godziny 15:00 rozpoczną się prezentacje zagród wiejskich i konkursy na najlepsze potrawy regionalne i nalewki, a na scenie zaprezentują się m.in. zespoły Rytmy Rekiwe, Vitalini oraz teatr „Magic of The Queen”. Gwiazdą wieczoru będzie legendarna grupa Boney M. W niedzielę organizatorzy zapraszają na spacer po zagrodach Króla Gryczaka i Królowej Żurawiny, pokaz kulinarny w wykonaniu szefa kuchni Dariusza Błaszczyka, rozstrzygnięcia konkursów i występy artystyczne. Muzycznie niedzielę uświetnią zespoły „Jump” i „Sobie Przeznaczeni”, a festiwal zakończy koncert Oskara Cymsa. Wśród imprez towarzyszących znajdą się również Żywe Szachy i symultana szachowa. „Gryczaki 2025” to połączenie tradycji, dobrej zabawy i smaków Lubelszczyzny, które co roku przyciąga tłumy gości z całej Polski.