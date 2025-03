Imprezy klubowe w weekend (21-22 marca)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Spring Vibes

Czy już poczuliście wiosnę? Jeśli tak, to wbijajcie w piąteczek do Helium. To najlepszy plan na to, aby pożegnać zimę, a przy okazji poszaleć. Wpadajcie i bawcie się do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wstęp free!



SOBOTA – Festival Sounds

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Będzie się działo. Szykujcie się na grubą imprezę.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Sensual Night

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. To jedyne takie miejsce w Lublinie! W piątkową noc na pewno nie zabraknie salsy i bachaty.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie z listy FB do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – La vida Loca

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i szalonego tańca do białego rana? Przygotujcie się także na ekscytującą dawkę dobrej muzyki.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Wiosna, wiosna ach to ty

Czy jesteście gotowi na kolejny – tym razem – wiosenny imprezowy piątek? Przygotujcie się na piątkowe szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Noc polskich przebojów

Ta impreza przejdzie do historii. Jeśli lubicie poszaleć przy największych hitach polskiej muzyki, to ta impreza jest dla Was. Przenieście się w świat największych przebojów, kiedy na listach szlagierów rządzili: Krzysztof Krawczyk, Budka Suflera, Lady Pank, Maryla Rodowicz i inni.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Piątkowy beforek

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Za konsoletą zasiądą: dj Yrek i dj Snafi, którzy nie pozwolą Wam spokojnie usiedzieć w miejscu.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Shaun Baker & Jessica Jean

Shaun Baker - brytyjsko-niemiecki DJ, legendarna postać sceny muzycznej. Autor lub współautor wielu przebojów radiowych, w tym z Jessica Jean - niemiecką kompozytorką, autorką tekstów i wokalistką. Szykujcie się na konkretne balety.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 40 zł po 23:30 – 50 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Pierwszy dzień wiosny

Pierwszy wiosenny piątek w OSTRO, a skoro piątek to dobry czas na relaks. Za dj-ką Fakto zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu, a przy okazji potańczycie przy najlepszej muzie.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Przywitanie wiosny

Drugi dzień powitania wiosny w OSTRO. W sobotę zagra dla Was Dj Szop-n.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



BAŁAGAN



SOBOTA – All that Jazz Funk & Tropical

Cały ten jazz-dance i funk-tropical-psychodelia. Gramofonowy trip dla ludzi sztuki i nie tylko. Na deckach najlepsze z najlepszych: Roma Leopard i Kid Buttons. Roma Leopard miłośniczka słonecznego, bujającego groove’u, który wprawia biodra w ruch. Od dwóch lat aktywnie działa jako DJ-ka. Kid Buttons aka USZY DUSZY hipnotyzuje i czaruje nieoczywistą ścieżkę i seans dźwiękowy. Od ponad 30 lat, zaraża m.in. w Krakowie, Londynie, Madrycie, Poznaniu, Pradze, Dublinie, Limie, Mexico City i Lushoto. Solo i w DJ kolektywie @Estropical, w krakowskiej Radiofonii, w klubach i na festiwalowych scenach..

Start: 22:00. Wstęp za darmochę



DOM KULTURY



PIĄTEK – Polskie rapsy w DK

Same polskie rapsy będą rządzić tej nocy w DK. Nowsze i starsze, z 2024 i z początków XXI wieku, ale same bengery!

Start: 22:00. Lista FB wchodzi za darmo do 23:00. Po 23:00 - 30 zł.



SOBOTA – Wiosenna domówka

Po prostu impreza, taka jak wiele innych w 2010 r., czyli domówka w starym stylu. Bawisz się tak jak chcesz.

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za darmo do 23:00. Po 23:00 - 30 zł.



UNICORN LOUNGE & CLUB



PIĄTEK – Pitbull Party: My worldwide Party

Czy lubicie twórczość Pitbulla? Tego artysty nikomu nie trzeba przedstawiać i to właśnie przy największych hitach PITBULLA będziecie bawili się podczas najbliższego melanżu! Czy jesteście gotowi na takie hity jak: " Give Me Everything" czy "Timber"? Krótko mówiąc będzie to idealna impreza dla wszystkich.

Start: 21:00. Bilety na bramce: 30 zł.