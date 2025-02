Imprezy klubowe w weekend (7-8 lutego)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Girls night out

Dziewczyny idą w miasto! To najlepszy plan na to, aby zabłysnąć jeszcze bardziej i poszaleć. Wpadajcie i bawcie się do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wstęp free!



SOBOTA – 10 urodziny Helium!

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Urodzinowa noc. Trudno uwierzyć, ale Helium jest już z nami 10 lat. Jak przystało na urodziny szykujcie na porządny melanż!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche de Chicas

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Fiesta latina

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki. Tylko tu poczujesz latynoskie klimaty i nie zapomnisz żadnej imprezy.

Start 22:00. Do 22:30 lista z FB wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Dziewczyny idą w miasto

Czy jesteście gotowi na kolejny imprezowy piątek ? Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



SOBOTA – Italo disco

Karnawał trwa w najlepsze, a więc przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wydarzenie, które przeniesie Was w świat największych przebojów italo disco.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Piątek wrzuć na luz

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Za konsoletą zasiądą: Alan White i dj Novack.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Abba Show

W sobotni wieczór Klub 30 zaprasza na wieczór z muzyką zespołu Abba na żywo! Przeboje słynnych Szwedów wykona szczeciński zespół Faan, który nazywany jest polską Abbą. Zespół FAAN wygląda jak prawdziwa ABBA i gra jak prawdziwa ABBA! Wyróżnia się niespotykanym podobieństwem do oryginału.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 40 zł po 23:30 – 50 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – 10 urodziny Ostro (dzień 1)

Dzień pierwszy będzie sztosem: za deckami milky.wav i DJ Dźwięk. Wjazd – za free przez całą noc!

Start o 21:00.



SOBOTA – 10 urodziny Ostro (dzień 2)

Dzień drugi będzie totalnym kozakiem: za deckami Szop-n i Postek. Chłopaki rozkręcą imprezę, grając hity od lat 90, przez 2000, aż po dzisiejsze bangery.

Start o 21:00. Wstęp free!



SERCE



SOBOTA – Koncert Loverboy

LOVERBOY wjeżdża na scenę Serca, a to oznacza jedno – noc pełną emocji i grubej muzyki. „Perfidnie”, „Idealni”, „Zróbmy sobie fotę” – to tylko część bangerów, które będą odpalone tej nocy. Przed i po koncercie stery przejmuje DJ BOSSY.

Start: 22:00. Wstęp: Lista FB – darmowe wejście do godziny 22:00. Spoza listy oraz po 22:00 – wejście tylko 20 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



BAŁAGAN



PIĄTEK – Let’s twist again w Bałaganie

Ta impreza na stałe wskoczyła do imprezowego kalendarza. LET'S TWIST AGAIN, czyli potańcówka w Bałaganie! Podczas wieczoru z głośników popłyną dźwięki z lat 50-tych i 60-tych, czasów świetności rock'n rolla, rockabilly, big-beatu, surf i garage rocka. Nie zabraknie znanych kawałków takich wykonawców jak m.in.: Wanda Jackson, Bill Haley, Chubby Checker, Little Richard, The Beatles, Kinks, Troggs, Elvis Presley, Little Richard, The Sonics, The Beach Boys, Chuck Berry. Mile widziany ubiór z epoki.

Start: 21:00. Wstęp za darmochę.



SOBOTA – Intergalaktyczna podróż

Od mainstreamu do undergroundu; od klubu do domówki, od tańca do ulubionych smętów ćmy barowej. Klimaty - Rock, Garage Rock, Grunge, Soul, Punk, Funk, Hip Hop New Wave, Cold Wave, Ska, Rocksteady, Two-Tone, Roots, 60’s, 70’s 80’s 90’s.

Start: 21:00. Wstęp wolny.



NOWY KOMITET



SOBOTA – Komitet Obrony Disco

To będzie niezapomniana noc w Klubie Nowy Komitet. Pełna energii i przebojowej muzyki, która porwie Was do tańca. Przygotuj się na wieczór pełen tanecznych rytmów, które porwą Cię na parkiet. Klasyka disco, jak utwory Bee Gees czy Donna Summer, z pewnością wprowadzi Was w nostalgiczną atmosferę lat 70-tych i 80-tych.

Start o 21:00. Bilet - 15 zł.



TrzyMaj



PIĄTEK – Koncert zespołu Odcień. Po koncercie jam session.

TrzyMaj zaprasza na kolejne muzyczne wydarzenie. Tym razem odbędzie się koncert młodej ekipy z Warszawy. Odcień to instrumentalny kwartet grający muzykę okołojazzową.

Kompozycje oscylują między zwolnionym i nostalgicznym graniem inspirowanym gitarami Jakoba Bro i Billa Frisella a intensywniejszymi kompozycjami pod batutą piana czerpanego z takich twórców jak Bill Lawrence czy Alfa Mist.

Start: 19:00. Wjazd: 20 zeta.