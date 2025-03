Koncerty, stand-upy i festiwale! Wydarzenia w woj. lubelskim w weekend 28-30 marca 2025

Nadchodzący weekend w Lublinie i regionie zapowiada się niezwykle intensywnie i pełen atrakcji dla każdego. Zarówno miłośnicy muzyki, jak i fani dobrego jedzenia czy humoru znajdą coś dla siebie w nowym przeglądzie wydarzeń Co Gdzie Kiedy.

W Fabryce Kultury Zgrzyt zabrzmią energetyczne, słowiańskie rytmy za sprawą koncertu Żywiołaka, który przeniesie publiczność w mistyczny świat folkowej muzyki z nutą współczesności. Miłośników kulinarnych podróży ucieszy Festiwal Food Trucków w Chełmie, który potrwa od piątku do niedzieli. To doskonała okazja, by spróbować smaków z różnych zakątków świata bez ruszania się z miasta. Na scenach w Krasnymstawie i Hrubieszowie pojawi się charyzmatyczny Piotr Bałtroczyk, który swoim niepowtarzalnym stand-upem z pewnością rozbawi do łez. W Lublinie, w Hali Globus, czeka rockowa uczta z Elektrycznymi Gitarami – klasyka polskiej sceny muzycznej w najlepszym wydaniu. Dla fanów satyry i celnego dowcipu wystąpią Aleksandra Radomska i Krzysztof Daukszewicz, gwarantując wieczór pełen śmiechu i refleksji. A na koniec prawdziwa gratka dla wielbicieli rocka – koncert legendarnych zespołów Wilki i Lady Pank w Puławach. Nie masz jeszcze planów na weekend? Teraz już masz!