Legendy sceny hc/punk w Zgrzycie

RAW POWER został założony przez braci Codeluppi pod koniec lat 70-tych. Na scenie obecni od 1981 roku. Od samego początku związani z nurtem hc/punk. Zespół ten, to niezaprzeczalna legenda włoskiej jak i europejskiej sceny hardcore. Apogeum twórczości przypadło na lata 80-te. Z tamtego okresu pochodzą ich najlepsze płyty: „Screams from the Gutter” i „You are the Victim”. Muzyka Raw Power wyróżnia się agresywnym brzmieniem z elementami crossover, szybkimi riffami oraz zaangażowanymi politycznie tekstami.

MOSKWA to pochodzący z Łodzi zespół punkowy działający od 1982 roku. Prawdziwa legenda undergroundowej sceny muzycznej czasów PRL. W początkowym okresie Moskwa grała zabójczo szybki hardcore inspirowany crustowymi grupami, takimi jak: Discharge czy GBH. To wtedy przylgnęło do nich określenie najszybciej grającej kapeli w Europie Wschodniej. Z czasem wzbogacili swoje brzmienie o elementy post-punka i muzyki reggae. Najważniejsze płyty to: „Moskwa” oraz „Życie niezwykłe”. Ostatnią płytą – jak na ten moment – jest „XXI wiek”.

NOC to nowy warszawski zespół założony przez doświadczonych załogantów, którzy grali w wielu składach punkowych, hardcoreowych, oiowych, psychobillowych czy rocknrollowych. Ich muzyka to melodyjny hardcore.

Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia w internecie.