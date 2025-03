Melodyjnie i rockowo. Koncert w Klubie Graffiti

KONIEC LISTOPADA powraca do Lublina z nową płytą. Muzyka Końca Listopada to ciężkie, gitarowe brzmienia, nawiązujące do klasycznego rocka. Zespół ma na swoim koncie cztery płyty.



Lubelskie trio – FREAK – to pełen energii gitarowy rock, któremu nie brak zgrabnych melodii. Zespół istnieje od 2017 r. Na swoim koncie mają wygrane przeglądy kapel takie jak: Rock na Zamku 2022 czy Przegląd Kapel Studenckich 2023. Zespół zagrał dziesiątki koncertów w Polsce oraz jako support przed takimi artystami jak: Azyl P, Organek, Bajm, Marek Piekarczyk czy Transgresja. Przygotujcie się na tony energii i melodii, które nie pozwolą Wam na długi czas zapomnieć o zespole.



BULLET HAZE to lubelski zespół, którego znakiem rozpoznawczym jest intensywne brzmienie i energiczne występy. Konsekwentnie realizują swoje artystyczne marzenia i z podniesioną gardą prą do przodu.



Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety dostępne na bramce, przed koncertem.