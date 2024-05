Noc Kultury 2024. Dziś ruszają zapisy na niektóre wydarzenia

Publikujemy listę wydarzeń, na które wymagana jest rezerwacja online.



ZWIEDZANIE

Zwiedzanie podziemi Browaru Perła (godz. 19.00–1.30), wejścia co 30 minut. Dzieci do lat 6 nie potrzebują wejściówek, dzieci od 6. roku życia muszą posiadać odrębną wejściówkę. Perła - Browary Lubelskie S.A., ul. Bernardyńska 15.

Podczas spaceru po zabytkowych Podziemiach Browaru Perła będzie można poznać historię lubelskiego browaru, ludzi związanych z tym miejscem, proces warzenia i składniki piwa.

Zwiedzanie zabytkowej drukarni typograficznej (godz. 19.00 – 20.00, 20.00 – 21.00). Dom Słów – Izba Drukarstwa, Żmigród 1.

Zabytkowa drukarnia jest pełna oldschoolowych osobliwości. Znajduje się w przestrzeni przedwojennej drukarni Popularnej, pokazuje oryginalne wyposażenie drukarni z przełomu XIX i XX wieku, zecernię, introligatornię oraz dodatkowo pracownię czerpanego papieru. Jest przygotowana, aby pokazać cały proces powstawania książki.

Noc Kultury u Ewangelików: prezentacja organów i zwiedzanie (godz. 19.00 – 19.45). Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie, ul. Ewangelicka 1.

Zapraszamy w gościnne progi kościoła ewangelickiego w Lublinie. Prezentacja organów przybliży działanie tego instrumentu i pokaże jego brzmieniowe możliwości.

Lublin. Pamięć miejsca (godz. 19.00 – 20.00, 20.00 – 21.00, 21.00 – 22.00). Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. ul. Grodzka 21.

Historia przedwojennego Lublina. Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Lublin. Pamięć miejsca” poświęconej przedwojennemu Lublinowi. Przez lata Brama zmieniała się w miejsce, w którym – jak w Arce Pamięci – ocalane są dla przyszłych pokoleń stare fotografie, dokumenty, wspomnienia.

Chłopiec myjący zęby – witraż, zwiedzanie Warsztatów Kultury (godz. 21.30 – 21.50, 22.00 – 22.20, 22.30 – 22.50).

Ten niezwykły świecki witraż przedstawiający chłopca myjącego zęby obchodzi w tym roku swoje 75. urodziny. Praca wyszła z krakowskiego warsztatu Romana Ryniewicza i jest wyjątkowa, bo nie powstała dla kościoła, tylko dla budynku użyteczności publicznej.

SPEKTAKLE

„Rzecz o Auguście czyli serowa afera” – spektakl (godz. 19.00 – 20.00), ul. Narutowicza 4/Autorska Galeria Hol. Spektakl renesansowy w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego „Belriguardo” z MDK nr 2 w Lublinie oraz członków Fundacji Belriguardo – Okno na Historię i Sztukę.

„Teatralne Impulsy Młodego Miasta” – spektakl Teatru Panopticum w reż. Mieczysława Wojtasa (godz. 22.00 – 23.00, 23.00 – 0.00). MDK „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11.

„Teatralne Impulsy Młodego Miasta” to noc zdarzeń teatralnych w wykonaniu Teatru Panopticum Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie w reżyserii Mieczysława Wojtasa do muzyki Piotra Tesarowicza.

„Mały Problem” – monodram w wykonaniu Mileny Sosnówki (godz. 20.00 – 21.00). MDK „Pod Akacją”, Grodzka 11. Scenariusz i reżyseria: Monika Nitkiewicz i Milena Sosnówka, opracowanie muzyczne: Monika Nitkiewicz i Milena Sosnówka. „Tanze”- Monodram w wykonaniu Karola Bieńka (godz. 21.00 – 22.00). MDK „Pod Akacją”, Grodzka 11. Scenariusz i reżyseria: Monika Nitkiewicz i Karol Bieniek, opracowanie muzyczne: Monika Nitkiewicz i Karol Bieniek, choreografia: Karol Bieniek

WARSZTATY



Vintage to nie tylko PRL (godz. 19.00 – 20.00). Sklep LubVintage, Bernardyńska 22.

Sklep LubVintage zaprasza na małą podróż w czasie do lat 60. 70. i 80. XX w. Podczas warsztatów będzie można przetworzyć w kreatywny sposób starą porcelanę, nadszarpnięte czasem talerze i półmiski tak, aby zyskały drugie życie i mogły stać się oryginalną ozdobą wnętrz.

Archi-warsztaty (godz. 19.00 – 20.00, 20.00 – 21.00). SARP, ul. Grodzka 3.

Warsztaty dla osób zainteresowanych architekturą i designem. Na warsztatach prowadzonych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich podczas Nocy Kultury młode pokolenie ma okazję poznać tajniki architektury i designu w nietypowy sposób. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych architektów, którzy podzielą się swoją wiedzą i pasją z entuzjastami i entuzjastkami sztuki.

Oko w Oko – warsztaty rysunkowe (godz. 19.00 – 20.00). Wieża Trynitarska.

Weź udział w niezwykłych warsztatach rysunkowych, gdzie będzie można zgłębić tajemnice wyglądu oczu różnych zwierząt takich jak gekon, ryba czy koza.

POKAZY / SPOTKANIA



Zatrzymaj się, wtedy też dużo się dzieje (godz. 19.15 – 19.45, 20.15 – 20.45, 21.15 – 21.45).| Regionalne Muzeum Cebularza, Rybna 9.

Pamiętacie zamieniające się obrazki z dzieciństwa? Patrząc z jednej strony, było widać zupełnie co innego niż z drugiej strony! Oto wystawa kolekcji takich „magicznych” obrazków. Na pokaz zapraszają Anna Dembicka-Drapała oraz Regionalne Muzeum Cebularza.

Revived Chic: Transformation Show – pokaz mody (godz. 20.00 – 20.40, 22.00 -22.40). Teatr Stary, ul. Jezuicka 18.

Wyjątkowa okazja, aby zobaczyć transformację! Tej nocy będziecie mogli obejrzeć połączenie rzeczy z odzieży używanej według wizji projektantów! Nie będzie to zwykły pokaz, tylko cały performance, którego celem będzie pokazanie osoby współczesnej, która dba o środowisko i traktuje je w sposób ekologiczny.

Pokazy filmów w Teatrze Starym (godz. 21.00 – 21.45, 23.00 – 23.45). Teatr Stary, ul. Jezuicka 18.

Zapraszamy na pokaz filmu „Na żywo, Bon Appetit”. „Piękna Złotniczanka” – projekcja filmu z udziałem aktorów Teatru Panopticum (godz. 20.00 – 20.30, 20.30 – 21.00). MDK „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11. Projekcja filmu niemego „Piękna złotniczanka” – adaptacja jednej z mniej znanych legend lubelskich „O pięknej Złotniczance” w reżyserii Adriana Tarnowskiego z udziałem aktorów Teatru Panopticum.

Historię miasta tworzą też ciasta – spotkanie (godz. 19.00 – 20.00). Cukiernia Chmielewski, Krakowskie Przedmieście 8. Niezwykłe spotkanie z Panem Krzysztofem Chmielewskim – współwłaścicielem najstarszej lubelskiej cukierni. Dowiecie się, jakie desery jadano w międzywojniu i jaki skarb znaleziono w piwnicy obecnej siedziby kawiarni. Jak smakuje mikado? – degustacja w Cukierni Chmielewski (godz. 19.00 – 21.00).Cukiernia Chmielewski. Poznaj najmodniejsze ciasto okresu międzywojennego, którym zajadała się Ordonówna!

SPACERY

Spacer w Formie Otwartej śladami Zofii i Oskara Hansenów (godz. 19.00 – 20.30). Skrzyżowanie ul. Wileńskiej i Balladyny – przy bloku nr 2.

Spacer z niespodziankami (dla dzieci i dorosłych) po niezwykłym miejscu – osiedlu im. Juliusza Słowackiego (LSM), projektu światowej sławy architektów-wizjonerów: Zofii i Oskara Hansenów. Nie zabraknie wspomnień mieszkańców, zadań specjalnych i smakołyków związanych z historią osiedla!

Spacer śladami współczesnych kobiet związanych z Lublinem – spacer (godz. 19.00 – 20.30). Start: plac przed Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12.

Noc Kultury to wydarzenie stworzone z myślą o osobach mieszkających w Lublinie, dlatego czas przybliżyć sylwetki niektórych kobiet żyjących i działających współcześnie w naszym mieście.

Cały harmonogram festiwalu dostępny jest na stronie internetowej www.nockultury.pl

W jaki sposób można zarezerwować bezpłatną wejściówkę?

Wybierz wydarzenie, które Cię interesuje. 24 maja od godziny 11.00 wypełnij formularz online dostępny na stronie nockultury.pl. Poczekaj na mailowe potwierdzenie od organizatorów, pamiętając że liczba miejsc jest ograniczona i decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Masz już potwierdzenie. Co teraz?

Bezpłatne wejściówki możesz odebrać w Punkcie Informacyjnym Nocy Kultury na placu Łokietka:

31 maja w godz. 12.00–20.00 i 1 czerwca w godz. 12.00–18.00.

Nie udało się? Co teraz?

Twoje zgłoszenie oczekuje na liście rezerwowej. Jeśli ktoś zrezygnuje z wejściówki, skontaktujemy się z Tobą! Wejściówki, które nie zostaną odebrane 1 czerwca do godziny 18.00, wracają do puli; rezerwacje wygasają, a wejściówki są dostępne do odbioru dla wszystkich chętnych w Punkcie Informacyjnym Nocy Kultury na placu Łokietka.