Peja & Slums Attack w Kultowej Klubokawiarni

Peja (Ryszard Waldemar Andrzejewski) to legenda polskiego rapu, którego albumy rozeszły się w nakładzie ponad 600 tyś egzemplarzy. Założyciel legendarnej grupy Slums Attack. Peja oprócz tego, że jest raperem, jest również autorem tekstów i producentem muzycznym. Na swoim koncie ma 25 złotych i platynowych wyróżnień za albumy długogrające. Współpracował z ikonami amerykańskiej sceny takimi jak: Jeru the Damaja, Onyx, Masta Ace, EDO G, Kool G Rap, Chi Ali, Big Shug E.D.I. Mean czy Smoothe da Hustler. Grał na jednej scenie z Public Enemy i Ice-T. Obecnie na stałe współpracuje z Magierą, DVJ. Rinkiem, Epromem i Gandi Gandą. Zagrał blisko 200 zagranicznych koncertów na terenie Europy oraz w USA i Kanadzie. W ubiegłym roku przypomniał o sobie płytą „Depeche mood”.

Początek piątkowego koncertu o godzinie 18:00. Bilety do nabycia online.