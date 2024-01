Pierwsza dama polskiego pop – Ania Dąbrowska – wystąpi na żywo w lubelskim CSK

Dotychczas nagrała siedem płyt, z których każda pokryła się platyną. Każdy kolejny album przynosił Annie Dąbrowskiej wiele nagród. Jest jedną z najczęściej nagradzanych Fryderykami polskich artystek, która na swoim koncie ma już 25 nominacji oraz 9 statuetek. W 2004 roku doceniono ją jako Wokalistkę Roku i Nową Twarz Fonografii za Album Roku Pop („Samotność po zmierzchu”). W 2006 roku ponownie została Wokalistką Roku z Albumem Roku Pop („Kilka historii na ten sam temat”), a jej utwór „Trudno mi się przyznać” zgarnął nagrody w kategorii Piosenka Roku i Wideoklip Roku. W 2011 kolejny Fryderyk, tym razem za teledysk do piosenki „Bang, Bang”, a w 2017 roku za Album Roku Pop („Dla naiwnych marzycieli”). W 2019 roku Anna Dąbrowska otrzymała honorowy tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego. Artystka aktualnie pracuje nad swoją nową płytą.

Uznanie dla jej talentu wyraża cała branża muzyczna - Dąbrowska nagrodzona została licznymi Fryderykami, a melodie i teksty jej autorstwa mają w swoim katalogu m.in. Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak, Ania Wyszkoni czy Andrzej Piaseczny.

Koncert Ani Dąbrowskiej to niezapomniane przeżycie. Do zespołu dołączył trzyosobowy chórek (Siostry Melosik –zdobywczynie Bursztynowego Słowika, Olę Nowak – trenerkę Voice Kids). Do tego dodać należy efekty wizualne, spontaniczność, żywiołowość. Za to wszystko publiczność ją uwielbia. Repertuar koncertowy artystki jest niezwykle zróżnicowany. Znajdują się w nim m.in. przeboje wszechczasów jak piosenki: Abby, Tiny Turner, Whitney Houston, Amy Winehouse, George’a Michaela, Krzysztof Krawczyka, czy Zbigniewa Wodeckiego.

Początek lubelskiego koncertu o godzinie 19.00.