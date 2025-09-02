Potańcówka z Sołtysem w Kaniem. Będzie muzyka, zabawa i atrakcje dla całych rodzin

W sobotę, 6 września 2025 roku, we wsi Kanie odbędzie się "Potańcówka z Sołtysem". Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
W programie przewidziano liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zabawa rozpocznie się już o godzinie 16:00 od piana party, a zaraz potem rozegrany zostanie mecz piłki nożnej: Kanie vs Reszta Świata. Na najmłodszych czekają animacje, konkursy, dmuchańce, a także pokaz kóz i kucyków.
Wieczór uświetnią widowiskowe występy. O godzinie 19:00 zaplanowano fire show, a od 20:00 na scenie zagra gwiazda wieczoru: zespół muzyczny Benway. Imprezę zakończy efektowny pokaz fajerwerków o godzinie 01:00.
Organizatorzy zadbali również o bogatą strefę gastronomiczną: grill, lody, watę cukrową i inne przysmaki.