Przestrzeń twórczej ekspresji. Premierowe spektakle grup inkubatora Osterwy

Dlaczego warto?

Inkubator Osterwy to coś znacznie więcej niż warsztaty. To teatralne laboratorium, w którym każdy – niezależnie od wieku i tego, czy potrafi mówić wierszem czy raczej rapem – może zanurzyć się w świat kostiumów, reflektorów i teatralnych westchnień zza kulis. Dzieci, młodzież, dorośli – wszyscy razem uczą się, tworzą, reżyserują, grają i budują spektakle od zera. Od pierwszego pomysłu aż po premierowe ukłony. – „Tworzymy przestrzeń, w której pasja spotyka się z profesjonalizmem, a kreatywność staje się fundamentem prawdziwego spektaklu” – objaśniają organizatorzy. To więcej niż warsztaty – to kompleksowy proces twórczy, w którym uczestnicy przechodzą przez wszystkie etapy powstawania przedstawienia, od pierwszych pomysłów po premierę na Dużej Scenie Teatru Osterwy.

Idea programu powstała w 2023 roku. W sezonie 2023/2024 zostało zrealizowanych i pokazanych na deskach Teatru 5 spektakli grup amatorskich, w tym seniorzy, dwie grupy młodzieżowe oraz grupa 21+. W sezonie 2024/2025 Teatr Osterwy prowadzi 6 grup Inkubatora, w tym grupy dziecięce: 6-8 lat i 9-11 lat oraz grupy młodzieżowe: 12-15 lat i 16-20 lat. I to nie wszystko pozostałe dwie grupy to: „21 lat i więcej”. Zajęcia prowadzone są w formie cotygodniowych warsztatów, średnio trzy godziny w terminie październik 2024 – czerwiec 2025. Efektem warsztatów jest spektakl teatralny prezentowany na scenie Teatru Osterwy. Zajęcia prowadzą aktorzy i aktorki Teatru Osterwy: Marta Ledwoń, Magdalena Zabel, Wojciech Rusin, Wojciech Dobrowolski i z zewnątrz: Beata Kostrzewska.

Najbliższe premiery kwietniowe to:

„Radio coś tam coś tam” – grupa 9-11 lat

25 kwietnia (piątek) i 26 kwietnia (sobota), godz. 11:00

Co się dzieje, gdy grupa dzieci znajduje starą radiostację? Odpowiedź brzmi: magia na falach eteru! W tym spektaklu, opartym na słuchowisku Pawła Dróżdża i Pawła Śmiałka, mali artyści pod wodzą Marty Ledwoń puszczają w świat własne audycje, podejmując ważne tematy i odkrywając, że słowa naprawdę mają moc. A do tego – pies Frajda, przygody i odrobina zamieszania... Jak to w radiu!



„Asiunia i jej tato szczęściarz” – grupa 6-8 lat

27 kwietnia (niedziela, godz. 17:00) i 28 kwietnia (poniedziałek, godz. 11:00)

Mali aktorzy, wielka historia. Pod okiem Beaty Kostrzewskiej najmłodsza grupa zabiera nas w podróż do czasów wojennych, przez oczy pięcioletniej dziewczynki – Asiuni. Spektakl powstał na podstawie książek Joanny Papuzińskiej i porusza serce jak długa, dobra bajka opowiadana przez babcię przy herbacie. Tu śmiech miesza się z łezką, a dzieci pokazują, że potrafią mówić o wielkich sprawach z prostotą i siłą.



„Książę i Żebrak” – II poziom Inkubatora

29 kwietnia (wtorek, godziny: 16:00 i 18:00)

Klasyczna historia zamiany miejsc w nowym wydaniu. Grupa prowadzona przez Wojciecha Rusina przygotowuje coś, co (choć na razie owiane tajemnicą) z pewnością rozbawi, wzruszy i zachwyci. Bo kto jak kto, ale Inkubator wie, jak zamienić żebraka w księcia… i odwrotnie.