Kiedy w El Cubano odpalają imprezę, to nie ma to tamto – latynoskie rytmy wołają na parkiet! Były tańce do rana, drinki z parasolką (i bez), dużo śmiechu i jeszcze więcej zdjęć, które możecie obejrzeć w naszej fotogalerii. Zobaczcie, co się działo i znajdźcie siebie na zdjęciach. Tak się bawi Lublin!

