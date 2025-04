Wieczór z reggae. Vavamuffin powraca do Lublina

Po długim milczeniu, zespół powrócił w ubiegłym miesiącu z płytą „Fly High-Fi!”, który będą promować w lubelskim Zgrzycie. Co mówią o nowej płycie ich autorzy? – „Fly High-Fi!” to nasza szósta płyta studyjna. Nagrywaliśmy ją w Orelcu i Warszawie w latach 2019-2025. Muzycznie to, w porównaniu z poprzednią płytą, wyraźny krok w stronę roots reggae i okolic, ale jest na niej oczywiście i trochę dancehallu, i funka, i dubu, czyli tych kierunków muzycznych, które zawsze były dla nas najbardziej inspirujące. Nawijamy na niej po polsku, hiszpańsku i w grochów-patois – mówią muzycy.



Na koncercie nie zabraknie takich klasyków jak: „Bless”, „Hooligan Rootz”, czy „Radio Vavamuffin”. Wbijajcie i bujajcie się do rana, taki koncert szybko się nie odbędzie. Początek o godzinie 19:00. Bilety do nabycia online.