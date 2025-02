Wieczór ze stand-upem. Damian Skóra na żywo w pubie Just Crafted

Damian Skóra to ciekawa postać na polskiej scenie stand-upowej. Członek krakowskiej grupy Comedy Lab oraz Kraków Stand-Up Comedy. Scena to dla niego drugi dom. W 2018 roku zdobył główną nagrodę na festiwalu komediowym „Ludzik”. Wystąpił w ramach anglojęzycznej serii „Comedians in Poland”. Ma na koncie setki występów (od małych piwnic, po duże imprezy plenerowe) na terenie całego kraju i za granicą. Występował z większością topowych komików w Polsce, a także miał okazję poprzedzać występy takich gwiazd jak: Will Mars czy Dave Thompson. Poza stand-upem, można go usłyszeć w takich projektach muzycznych jak The Magic Juice czy Kaśka Sochacka.

Siłę żartów Damiana Skóry będziemy mogli zobaczyć na żywo już w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00 w pubie Just Crafted.