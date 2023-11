Znakomici wirtuozi: Krzysztof Ścierański i Marek Raduli w Kultowej Klubokawiarni

Krzysztof Ścierański to rekordzista. Jego charakterystyczny bas słychać na ponad 150 płytach. Co ciekawe nie chodził do szkoły muzycznej. Jest samoukiem. "Kształcę się cały czas. To jest taka niekończąca się droga rozwoju"– powiedział w jednym z wywiadów pytany o swoją edukację. Kiedy wypowiadał te słowa, miał na swoim koncie współpracę z takimi gigantami polskiego jazzu jak: zespół Laboratorium, Wojciech Karolak, Tomasz Stańko, Marek Grechuta, String Connection Krzesimira Dębskiego, Air Condition Zbigniewa Namysłowskiego. Nie powinniśmy zapominać o jego bogatym dorobku jako muzyka sesyjnego. Nazwisko Ścierański znajdziemy na wielu płytach artystów mainstreamowych jak: Wilki, Obywatel G.C., Edyta Bartosiewicz, Maryla Rodowicz, John Porter, Sztywny Pal Azji. Jest również autorem muzyki do takich przebojów polskiej piosenki, jak "Pomidory" Ewy Bem i "Brzydcy" Grażyny Łobaszewskiej. Obecne najnowsze muzyczne wcielenie to Krzysztof Ścierański Trio, w którym oprócz lidera grającego – oczywiście – na basie i gitarze występuje także jego syn Marcin (perkusja; Kwiat Jabłoni, a także zespoły Helroth, Percival Schuttenbach, Thy Soulless Empire). Muzyka Krzysztofa Ścierańskiego to mieszanka kilku wpływów: jazzu, nurtu fusion, muzyki afrykańskiej i latynoamerykańskiej oraz rocka i bluesa.

Marek Raduli nie tak dawno świętował 40-lecie pracy artystycznej. Uznanie zdobył dzięki współpracy z takimi zespołami jak: Banda i Wanda, Bajm, Budka Suflera, Tadeusz Nalepa. W 1996 roku nagrał znakomity solowy album „Meksykański Symbol Szczęścia”, który sprawił, że czytelnicy czasopisma Gitara i Bas uznali go gitarzystą roku. Po zakończonej współpracy z Budką Suflera w 2002 r. założył grupę Raduli SQUAD. Następnie było powołanie tria PiR2 z Wojtkiem Pilichowskim i Tomkiem Łosowskim. Kolejnym krokiem w kierunku fusion i jazzu było udzielanie się w zespołach Krzysztofa Ścierańskiego, w kwartecie Zbigniewa Jakubka, Funk de Nite Ryszarda Krawczuka czy w grającym muzykę irlandzką zespole Carrantuohill. Jesienią 2006 r. podejmuje współpracę w projekcie Krzysztofa Ścierańskiego The Colors z Paul Wertico na perkusji, który przez dwie dekady grał z Pat Metheny Group oraz z Bernardem Maselim, wirtuozem wibrafonu. Wiosną 2008 roku został zaproszony do pracy w reaktywowanym zespole Laboratorium, z którym współpracuje po dziś dzień. Aktualnie współpracuje z takimi artystami jak: Krzysztof Ścierański, Bernard Maseli, Krzysztof Cugowski, Sebastian Riedel, Jacek Królik, oraz zespołami Another Pink Floyd, Super Trio, JJ Band. Marek Raduli od lat prowadzi zajęcia w klasie gitary na cieszących się wielką popularnością warsztatach muzycznych, odbywających się w całej Polsce.

Przemysław Kuczyński pomimo zacięcia stricte jazzowego to perkusista uniwersalny. Z powodzeniem realizuje projekty zarówno z muzykami sceny popowej, jak też: bluesowej, rockowej i trash-metalowej, tak na koncertach, jak i w studio (jako sideman pojawił się do tej pory na kilkudziesięciu płytach). Na co dzień gra z największymi m.in.: Ścierański, Raduli, Maseli. Ma na swym koncie współpracę z kilkoma gwiazdami światowego formatu jak: Craig David, In-Grid, Sophie Ellis Baxtor, September, Velvet, a także jazzowi: Lars Danielsson i Mike Stern. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Łodzi dla „Najlepszego Łódzkiego Jazzmana 2011 roku”. Wcześniej nominowany także do Oskara Jazzowego w kategorii „Łódzki Muzyk Jazzowy 2006”, a w 2014 r. do Nagrody Eugeniusza w I edycji Polskich Nagród Perkusyjnych portalu „Beat It” & magazynu „Perkusista” w kategorii Perkusista Jazz/Fusion. W 2017 r. zaliczony został do prestiżowego grona 101 Polskich Perkusistów Wszech Czasów magazynu „Perkusista”.

Bilety na ten wyjątkowy koncert w cenie 70 zł w przedsprzedaży prowadzonej przez klub, w dniu koncertu 80 zł, które będzie można kupić na bramce. Bramki zostaną otwarte o godzinie 18:00. Początek o 19:00.