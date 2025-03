Zanurz się w świecie słowiańskiej mitologii

Żywiołak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych zespołów folkowych w Polsce. Grupa ma za sobą dziesiątki występów polskich i zagranicznych. Zespół doczekał się w Polsce statusu "pioniera" folku eksperymentalnego.

Oprócz muzyki, która wymyka się próbom klasyfikacji bardzo istotny jest image i oprawa sceniczna. Żywiołak sięga do przedchrześcijańskich symbolik, inspiracji szukając w mało znanych lub zapomnianych pokładach polskich tradycji. Ostatni jak dotąd album „Dekonstrukcja historyczna” to próba zmierzenia się z wierzeniami praprzodków. Na podstawie jeszcze funkcjonujących w folklorze dawnych pieśni świątecznych, zespół podejmuje się trudnego zadania, próby rekonstrukcji istniejących już tylko szczątkowo dawnych mitów słowiańskich.