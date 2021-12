Kwiecista scenografia, koncerty i spotkania. Mikołajki Folkowe już po raz 31.

Mikołajki znów stacjonarnie



Po ubiegłorocznej wirtualnej edycji tym razem organizatorzy zapraszają już stacjonarnie do Lublina. 31. edycję festiwalu zainauguruje międzynarodowa konferencja naukowa w formie hybrydowej, która rozpocznie się 9 grudnia o godz. 9. Tematem wydarzenia, które odbywać się będzie na Wydziale Filologicznym UMCS (transmisja na platformie Zoom) przez dwa dni, będzie "miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej".



Online będzie działać także "Dobre studio", w którym na żywo będą relacjonowane festiwalowe wydarzenia. Nie zabraknie również wywiadów z gośćmi.



Nowoczesne formy i tradycyjne brzmienie



Główną atrakcją festiwalu są koncerty. W tym roku do Lublina przyjadą znakomici wykonawcy, m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, duet Maria Pomianowska i Mingije Yu (Chiny), czy chorwacka grupa Dunjaluk. Tradycyjnie wystąpią także gospodarze festiwalu, czyli Orkiestra św. Mikołaja.



Koncertowanie rozpocznie się w piątek, 10 grudnia o godz. 20.30. Wspomniana Kapela ze Wsi Warszawa zaprezentuje premierowy materiał z płyty "Uwodzenie", inspirowanej muzyką Mazowsza. Na scenie pojawi się także lubelska grupa bębniarska Młode Djembe.



W sobotę występy na sali widowiskowej Chatki Żaka zaczną się o godz. 18. Z repertuarem łączącym polską i chińską muzykę ludową zaprezentuje się duet Maria Pomianowska (fidele kolanowe) & Mingjie Yu (cytry zheng), słowiańskie rytmy wykona Orkiestra św. Mikołaja, a brzmienia bałkańskie i romskie zabrzmią w wykonaniu gwiazdy wieczoru - zespołu Dikanda.



Niedzielne koncerty rozpoczną się z kolei o godz. 17. Tego dnia zagra pochodząca z Dobczyc grupa Szopka z lalkami, pojawią się także kolędnicy oraz Bronisław Rawski i Przyjaciele. Festiwal zakończy koncert chorwackiego duetu Dunjaluk.



Tradycją Mikołajek Folkowych jest również konkurs "Scena otwarta", który corocznie gromadzi młode zespoły i wykonawców inspirujących się muzyką tradycyjną. Młodych artystów z różnych zakątków kraju oceni jury w składzie: Maria Baliszewska, dr hab. Maria Pomianowska, dr Agata Kusto, Marcin Piotrowski i Bogdan Bracha. Konkurs odbędzie się w piątek o godz. 15, a jego laureaci wystąpią przed szerszą publicznością w sobotnim koncercie.



- Artyści zaproszeni do wystąpienia na mikołajkowej scenie prezentują swoją twórczość inspirowaną folklorem. Dokonując swobodnych interpretacji źródeł, jakie stanowi muzyka ludowa, wykorzystują współczesne środki, łącząc nowoczesne formy wyrazu z tradycyjnym brzmieniem - mówi organizujący festiwal Bogdan Bracha - Ta idea przyświecała nam już 30 lat temu, kiedy jako studenci zorganizowaliśmy pierwsze Mikołajki – dodaje.



Nie tylko koncerty



Podczas tegorocznej edycji festiwalu organizatorzy przygotują szereg różnorodnych warsztatów. Wielbiciele tańca będą mogli odkryć tradycje z całej Europy, warsztaty wokalne poprowadzi Łukasz Ciemiński, a muzyczne - Przemysław Łozowski. Z kolei Józef Sowa zaprezentuje instrumenty i tradycje karpackie. Będą także warsztaty ozdób bożonarodzeniowych - stały i lubiany punkt festiwalu.



Od piątku przed Chatką Żaka będzie można obejrzeć pokonkursową wystawę fotograficzną "Tradycja w Obiektywie", a w środku wystawę fotografii muzycznej Erica van Nieuwlanda "Catch the Magic Moment". Uczestnicy festiwalu będą mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie w Mikołajkowym Gabinecie Portretowym. Będzie też działać Folkowa Wymiennikownia.



Przez cały weekend działać będzie również Jarmark Cudów, czyli targowisko różności. W atmosferze przedświątecznego bazarku na straganach będzie można znaleźć cuda stworzone przez ludowych rzemieślników, etniczne instrumenty oraz płyty i wydawnictwa związane z folkiem i kulturą tradycyjną.



W trakcie festiwalu w Białym Foyer działać będzie Folkowa wymiennikownia – miejsce wymiany rzeczy, które dla jednych zbędne, innym mogą okazać się przydatne. Warto przyjść ze swoimi drobiazgami. Fani folkowych klimatów na pewno znajdą coś dla siebie.



Na uwagę zasłuży z pewnością tegoroczna wyjątkowa scenografia. W tym roku wykonawcy zagrają w wyjątkowym kwiatowym otoczeniu. Scenografia zostanie wykonana przez studentów Wydziału Artystycznego UMCS pod kierunkiem Jarka Koziary.



Bilety już dostępne



Bilety obowiązują na wieczorne koncerty. Koszt wejściówek: piątek - 30/40 zł; sobota - 40/50 zł; niedziela - 20/30 zł. Karnet na cały festiwal z folderem oraz płytą kosztuje 80 zł. Bilety i karnety dostępne są na platformie ekobilet.pl.



Program:



czwartek, 9 grudnia



- 9:00–21:00 Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej – międzynarodowa konferencja naukowa online



piątek, 10 grudnia



- 9:00–18:30 Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej – międzynarodowa konferencja naukowa online

- 11:00 Tradycja w Obiektywie – wystawa pokonkursowa (Galeria Zewnętrzna)

- 12:00 Catch the Magic Moment – wystawa fotografii muzycznej Erica van Nieuwlanda (Białe Foyer)

- 15:00 Konkurs Scena Otwarta (Mała Sala Widowiskowa)

- 17:00 Warsztaty muzyczne Przemysława Łozowskiego (08)

- 17:30 Mikołajkowy Gabinet Portretowy (hol)

- 18:00 Jarmark Cudów (hol)

- 19:00 Spotkanie z Martą Krajewską (Chatka Cafe)

- 20:30 Uwodzenie – Młode Djembe, Kapela ze Wsi Warszawa (Duża Sala Widowiskowa) bilety: 30/40 zł



sobota, 11 grudnia



- 11:00 Taneczna podróż po Europie – warsztaty Anny Abramowicz (hol I piętro)

- 13:00 Warsztaty pieśni chorwackich – Dunja Bahtijarević (sala ciszy)

- 14:00 O świętych pieśni i opowieści – warsztaty wokalne Łukasza Ciemińskiego (coworking)

- 16:00 Warsztaty muzyczne Przemysława Łozowskiego (08)

- 16:30 Prezentacja instrumentów i tradycji karpackich – Józef Sowa (Mała Sala Widowiskowa)

- 17:00 Mikołajkowy Gabinet Portretowy (hol)

- 18:00 Jarmark Cudów (hol)

- 18:00 Koncert na Sobotę – Maria Pomianowska & Mingjie Yu , Dikanda, Orkiestra św. Mikołaja, Laureaci Sceny Otwartej (Duża Sala Widowiskowa) bilety: 40/50 zł





niedziela, 12 grudnia



- 11:00 Taneczna podróż po Europie – warsztaty Anny Abramowicz (hol I piętro)

- 13:00 O świętych pieśni i opowieści – warsztaty wokalne Łukasza Ciemińskiego (coworking)

- 14:00 Wszystko gra – warsztaty muzyczne Marcina Skrzypka dla dzieci (sala 1.4)

- 15:00 Warsztaty świąteczne (hol)

- 17:00 Jarmark Cudów (hol)

- 17:00 Godni koncert – Grupa kolędnicza „Ludowa szopka z lalkami”, prezentacja warsztatów Przemysława Łozowskiego, Teatr „My Persony”, Ani Duzi Ani Mali, Bronisław Rawski i Przyjaciele (Duża Sala Widowiskowa) bilety: 10 zł

- 18:30 Mikołajkowa Scena Ad Hoc – Frustra – nowe stare historie (Białe Foyer)

- 19:30 Folk i okolice – Dunjaluk Chorwacja (Mała Sala Widowiskowa) bilety: 20/30 zł