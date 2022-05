"Nie dla wojny". Program 8. edycji Festiwalu "Dźwięki Słów"

Hasłem przewodnim 8. edycji festiwalu będzie "Nie dla wojny". Program "Dźwięków Słów" wypełnią sentencje na temat życia i śmierci, rozważania dotyczące miłości oraz solidarności uczuć, ale też próby uchwycenia obaw o moralną kondycję współczesnego człowieka.



- Wspólnie zastanowimy się nad aktualnością doświadczeń, które wpływają na nasze życie, uwalniają nienazwane dotąd emocje, zmieniają nas oraz nasze schematy wartościowania - mówi Dyrektor "Dźwięków Słów", Irena Beata Michalkiewicz.



Festiwal, który w tym roku zrealizowany zostanie w dniach 9-12 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12), tradycyjnie będzie obfitował w różnorodne występy artystyczne z pogranicza muzyki i operowania słowem.



Na inaugurację festiwalu, 9 czerwca o godz. 18, wystąpi wokalistka i aktorka związana z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu, Emose Katarzyna Uhunmwangho. Wraz z zespołem przygotuje koncert oparty na baśniach i podaniach ludowych. Podczas koncertu będzie można usłyszeć nietypowe instrumenty - "skrzypotrąby" wzmacniające swój dźwięk przez rezonator i czarę wykonaną z metalu.



Tego dnia na scenie Centrum Kultury wystąpią również Michał Jacaszek i Tomasz Budzyński, którzy dokonają interpretacji kultowej płyty "Legenda" zespołu Armia. - Podczas koncertu przekonacie się, co wyszło z elektroniczno-industrialnego przetworzenia klasyków takich jak "Gdzie ja tam będziesz ty", "Legenda" czy "Opowieść zimowa" - zachęcają organizatorzy.



Drugi dzień festiwalu rozpocznie się koncertem piosenkarki i aktorki Beaty Rybotockiej, która wykona przede wszystkim utwory kompozytorów krakowskich. Występ będzie stanowił połączenie sztuki aktorskiej, estradowej i wokalnej.



Warto również wybrać się na monodram Natalii Sikory "Struna Światła", oparty na poezji Zbigniewa Herberta. To subiektywny wybór wierszy, który w wykonaniu Sikory z towarzyszeniem muzyków Mario Jeki i Hadriana Filipa Tabęckiego, zamieni się unikalny projekt pomiędzy

dramatem a recitalem, poezją śpiewaną a piosenką aktorską, traktatem filozoficznym a poetycką opowiastką.



W sobotę w Centrum Kultury wystąpi laureatka Grand Prix 41. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Marta Mazurek. Artystka, będąca także aktorką znaną m.in. z filmu "Córki dancingu", w Lublinie wykona premierowy koncert z towarzyszeniem zespołu w składzie: Maria Klich (lira korbowa), Katarzyna Kapela Timingeriu (instrumenty perkusyjne, skrzypce), Bartłomiej Mazurek (piano) oraz Franek Wicke (bas).



Również w sobotę na scenie pojawi się buntownik polskiej sceny, Marek Dyjak. Podczas festiwalu wystąpi z Mateuszem Kołakowskim przy fortepianie oraz legendą polskiego grania – Lechem Szczerbą na saksofonach.



Tegoroczna odsłona organizowanych przez Lubelski Salon Artystyczny Prezentacji Form Muzyczno-Teatralnych "Dźwięki Słów" zakończy się w niedzielę, 12 czerwca. Na finał o godz. 18 zaplanowano wyjątkowy koncert będący pierwszym wspólnym projektem wybitnego saksofonisty Henryka Miśkiewicza oraz jego córki, cenionej wokalistki, Doroty Miśkiewicz.



Czwartkowe występy będą bezpłatne dla uczestników. Pozostałe koncerty są biletowane. Wejściówki można już kupować online na platformie bilety24.pl oraz w kasie Centrum Kultury.



Program:



Czwartek, 9 czerwca:

18:00 / Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie - Emose Uhunmwangho "Baśniowe skrzypotrąby i czary Baltasary"

20:00 / Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie - Michał Jacaszek / Tomasz Budzyński "Legenda"



Piątek, 10 czerwca:

18:00 / Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie - Beata Rybotycka

20:00 / Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie - Sikora i Poeci "Kawałki serca". Recital Natalii Sikory



Sobota, 11 czerwca:

18:00 / Wirydarz, Centrum Kultury w Lublinie - Marta Mazurek – premiera

20:00 / Wirydarz, Centrum Kultury w Lublinie - Marek Dyjak



Niedziela, 12 czerwca:

18:00 / Wirydarz, Centrum Kultury w Lublinie - Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz "Nasza miłość"