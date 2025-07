Terespolski rock żyje. Młode zespoły błysnęły talentem

Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się debiutanci z zespołu Last of Kind wykonując covery takich legend polskiej sceny punk rockowej jak: KSU, Sedes, The Analogs (zagrali w Terespolu w 2013 roku) czy The Bill. Trio stworzone zaledwie parę miesięcy temu przez jego Grzegorza Sobieszuka (wokal, gitara solowa) pomimo ostrej, surowej i momentami chaotycznej muzyki, zrobiło dobre wrażenie na publiczności. Pozostałą część zespołu tworzą: obiecujący gitarzysta Ignacy Łozak oraz Natalia Szołoniuk (bas) znana w lokalnej społeczności z wielu występów wokalnych i tanecznych (FLESZ Dance Company).

Drugim zespołem, który zaprezentował się terespolskiej publiczności był Escape From Reality. Chłopaki zaprezentowali kilka utworów w zdecydowania bardziej łagodniejszej i harmonijnej formie. Zabrzmiały utwory zespołu Dżem, Elektrycznych Gitar, Ich Troje oraz popularnego w Europie zespołu Maneskin. Skład ,,Eskejpów" na przestrzeni roku zmieniał się dość często. Obenie kwartet tworzą głównie uczniowie ALO w Terespolu, którzy dzięki wielu występom, w tym na szkolnych apelach, na scenie czują się świetnie. Wokalistą i klawiszowcem EFR jest utalentowany muzycznie Marek Maciuk (w razie potrzeby gra również na akordeonie i perkusji), na gitarach grają: dobrze prezentujący się Maciej Parzyszek oraz Bartek Bielak, a na basie Kacper Kosiński (o nich poniżej). Chłopaki zrobili prawdziwe show. Widać, że miesiące ćwiczeń dają świetne rezultaty.

Trzeci zespół to Sonic Explosion, który co najważniejsze, ma w swoim repertuarze własne utwory. W jego skład wchodzą muzycy poprzedniego zespołu, czyli jeden z najlepszych gitarzystów młodego pokolenia w naszym regionie Bartek Bielak, mający świetny kontakt z publicznością ,,kulturysta" Kacper Kosiński na basie, wszechstronny (wyżej wspomniany) Marek Maciuk na klawiszach oraz najmłodszy w ekipie Maciej Badalski utalentowany wokalnie, prawdziwy frontman (w razie potrzeby zagra również na klawiszach).

Wspomnieć należy, że ich utwory stają się coraz zgrabniejsze (w porównaniu do poprzedniego występu podczas WOŚP 2025). Pojawiają się już chwytliwe riffy, zaawansowane gitarowe ,,solówki" oraz teksty, które opowiadają o tym, co ,,gra" w duszy młodych muzyków. Zespół w niedługim czasie z pewnością stanie się wizytówką Terespola.

Zespoły powstały w ramach projektu "Będzie wreszcie muza w mieście!". Jako support zagrał Andrzej Niedziółko, który przez ostatni rok pomagał młodym muzykom w stworzeniu wszystkich kapel. W latach 2007-2012 sam był liderem terespolskiej punkowej formacji Nie Ważne. Tym razem zagrał trzy spokojne utwory na gitarze akustycznej, na perkusji asystował mu kolega z dawnego zespołu, Arkadiusz Rydz. Ten ostatni tego dnia nadawał rytm wszystkim trzem młodym formacjom.