Bublin Jechane, czyli Kosmioczny Zjazd w Lublinie

Bublin Jechane to nazwa cyklu imprez rave'owych odbywających się w Lublinie. Na ostatnia sobotę lata zaplanowano "Kosmiczny Zjazd"
Dominuje na nich muzyka elektroniczna - techno, gabber, hardstyle i wiele innych gatunków muzyki klubowej. DJ-e grają całą noc, a klimat tworzą światła, lasery oraz niesamowita atmosfera, oderwana od rzeczywistości. Rave to intensywna podróż w dźwięk, taniec i wspólnotę.
20 września, w ostatnią sobotę lata, o godzinie 23:00 w Fabryce Kultury „Zgrzyt” rozpocznie się nocna impreza techno pt. „Kosmiczny Zajazd”.
Imprezę poprowadzi Flowadino - DJ i streamer, który będzie świętował swoje urodziny. Na scenie pojawią się również tacy twórcy jak MADD, Speedcore Gliwice oraz Bublin Jechane (Gopnik, SMYQ, Vodnik, Mełg). Bilety dostępne na bramkach w dniu eventu.