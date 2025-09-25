Hamulec i Nowy Brud w Zgrzycie

Grupa początkowo występująca pod nazwą Hamulec Bezpieczeństwa to czteroosobowa śląska ekipa założona w 2019 roku przez braci Mikołaja i Filipa Karolewskich. Zespół specjalizuje się w thrash-punkowych brzmieniach.

Inspiracje czerpią m.in. od takich zespołów jak Metallica, Slayer, Acid Drinkers czy Dezerter. Mimo że na scenie działają zaledwie od kilku lat, mają już na swoim koncie występy na najważniejszych polskich festiwalach takich jak Pol’and’Rock Festival, Jarocin Festival czy Cieszanów Rock Festiwal.

Ich popularność nie ogranicza się jedynie do Polski – utwory Hamulca można usłyszeć także w rozgłośniach radiowych, a grono fanów stale rośnie również poza granicami kraju. Nowy album zapowiada singiel „Stos”.

Koncert w piątek, 26 września, o godzinie 20 w Fabryce Kultury Zgrzyt w Lublinie. Bramki zostaną otwarte już o godzinie 19. Jako support zagra Punched Orange oraz Malware. Bilety dostępne na Hamulec.com.