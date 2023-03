Kasia Sokołowska zaśpiewa w Radiu Lublin

Zamość. Zbliża się wielkanocny kiermasz

Już tylko kilka dni zostało ludowym artystom, ale też handlowcom oferującym świąteczne gadżety czy produkty lokalne na to, by zgłosić się do udziału w 45. Kiermaszu Wielkanocnym w Zamościu. Odbędzie się w Niedzielę Palmową. Podobne wydarzenia są planowane na 2 kwietnia także w innych miastach.