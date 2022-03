Koncert z cyklu "Meet Life Style"

Frustra to obiecujący, studencki zespół grający autorską muzykę. Artyści mieli niedawno okazję debiutować grając w Chatce Żaka swój pierwszy koncert. Swój repertuar budują w oparciu o starosłowiańskie legendy dokonując jednak jego interesujących reinterepretacji.



Z kolei The Helping Hand to grupa, której członkowie pochodzą bowiem z czterech krajów – Indii, Zimbabwe, RPA oraz Botswany, a jednocześnie uczęszczają do czterech różnych lubelskich uczelni – Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji i Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola.



Tego wieczora kilka solowych piosenek zaśpiewa także Ashta Eez z Zimbabwe.



Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.