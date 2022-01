"Saksofon nienadęty" - muzyczne spotkanie w Filharmonii

- Saksofon to instrument wynaleziony stosunkowo niedawno. Bardzo szybko jednak zdobył on ogromną popularność, stając się głównym instrumentem orkiestr dętych, big-bandów i mniejszych zespołów jazzowych - podkreślają organizatorzy wydarzenia.



Na scenie Filharmonii pojawią się artyści Zespołu Saksofonowego SM I i II st. IM. T. Szeligowskiego w Lublinie. W programie koncertu znajdą się dzieła największych twórców muzyki współczesnej w opracowaniu na różne konfiguracje zespołu saksofonowego.



Bilety na wydarzenie kosztują od 15 do 25 zł.