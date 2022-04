Zabierz książkę na majówkę. Co warto mieć ze sobą?

Velerie Perrin: Życie Violette

Violette spędza całe dnie na cmentarzu, ale nie chce dać się pogrzebać w przeszłości. I nawet w miejscu, w którym króluje śmierć, ma nadzieję na nowe życie. Wzruszająca opowieść o wyjątkowości ukrytej w codziennym życiu, o zakończeniach, które rozdzierają serce, i o nowych początkach, które kiełkują na gruzach przeszłości.

Pierre Lemaite: Lustro naszych smutków

Kwiecień 1940 roku. W Paryżu wszyscy mówią o wkroczeniu Niemców, które ma nastąpić lada chwila, ale większość Francuzów żyje swoimi sprawami. Dopiero kiedy ogarnięta paniką Francja pogrąża się w chaosie, największe szumowiny wypływają na powierzchnię. Ale jest też kilku ludzi dobrej woli, którzy nie poddają się otaczającemu ich zdeprawowaniu i zmierzają do szczególnego miejsca.

Ewa Cielesz: Zakryte lustra. Sny i przebudzenia

Na kilka dni przed wybuchem Powstania Listopadowego w ziemiańskiej rodzinie Stalickich przychodzi na świat Zosia. Dziewczynka od narodzin wplątana w korowód rodzinnych smutków i nadziei przynosi ze sobą wielkie oczekiwania ale i troski. Jej losy, a potem dzieje dalszych pokoleń tej rodziny przewiną się przez kolejne części opowieści, której fragmenty inspirowane są prawdziwymi wydarzeniami.

Adrian Bednarek: Zapomniany w matni strachu

Mężczyzna, który spędził dziesięć lat w zamknięciu, przetrzymywany przez nieznanego sprawcę, robi teraz karierę medialną u boku youtuberki Diany Mazur. Nie podejrzewa, że ludzki odruch, jaki powstrzymał go przed zabiciem Jędrka Sokołowskiego, już wkrótce przyniesie opłakane skutki. Seryjny morderca ucieka bowiem z przygotowanego dla niego więzienia, a on musi go odnaleźć.

Sarah Alderson: Wyjazd na weekend

Orla i Kate przyjaźnią się od niepamiętnych czasów. Nie zważając na nic, raz w roku fundują sobie wspólny weekendowy wypad. W tym roku zdecydowały się na Lizbonę. Ale kiedy Orla budzi się następnego ranka, nigdzie nie ma Kate. Przesłuchiwana przez policję Orla, która z miejsca staje się główną podejrzaną, mgliście pamięta, co działo się ubiegłej nocy...

Ryszard Ćwirlej: Naga prawda

Martwa kobieta w łóżku prominentnego urzędnika, zatopiony samochód ze zwłokami trzyosobowej rodziny oraz tajemnicze zniknięcie poznańskiej kelnerki. Co łączy te pozornie niezwiązane ze sobą sprawy? „Naga prawda” to kolejna odsłona przygód Anety Nowak, młodej i ambitnej podkomisarz z komendy w Szamotułach.

Agnieszka Krzemińska: Grody, garnki i uczeni. O archeologicznych tajemnicach ziem polskich

Na ziemiach polskich nie ma spektakularnych piramid, ale nie brakuje tajemnic ukrytych w ziemi. Oto fascynujący przegląd najnowszych teorii i odkryć archeologicznych. Rozbudzająca wyobraźnię i głód wiedzy opowieść o naszych praprzodkach, ich duchowości, nietypowych pochówkach łączonych z lękiem przed wampirami, poszukiwaniu (i rozkradaniu) skarbów. Ta przygoda nie ma końca...

Artur Żurek: Powrotny z Wrocławia

W środku nocy Anna Geier dowiaduje się o samobójczej śmierci niepełnosprawnego brata. Gdy wraca do rodzinnego domu, spada na nią kolejny cios: rodzice zastawili willę, a do drzwi puka nowy właściciel. Anna próbuje wyjaśnić tajemniczą śmierć Marka oraz ochronić rodziców przed oszustami i bezdomnością.

Liliana Fabisińska: Bez podtekstów

Miłka i Mirek skończyli 40 lat. Przyjaciółka szuka mu partnerki, a kiedy tradycyjne metody zawodzą, zaczyna odwiedzać portale randkowe. Czy nie okażą się one Puszką Pandory? I czy przyjaźń jest tak silna, jak się wydaje? Zresztą czy kobieta i mężczyzna mogą się przyjaźnić bez podtekstów?