Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 23 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Edukacja

Dzisiaj
15:00
Strona główna » Edukacja

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?

Autor: Zdjęcie autora Katarzyna Nakonieczna
Udostępnij A A
(fot. DW/archiwum)

Zakupy szkolne to jeden z głównych punktów w sierpniowym budżecie. Jak się okazuje 39 proc. rodzin zaczyna kompletowanie wyprawki miesiąc przed pierwszym dzwonkiem, kolejne 32 proc. zostawia to na drugą połowę sierpnia. Podręczniki najczęściej zamawiamy online, za to drobne akcesoria – długopisy, temperówki czy bloki – kupujemy przy okazji wizyty w sklepach stacjonar-nych.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

500 i 700

Z raportu SW Research dla Empiku wynika, że niemal połowa rodziców (48 proc.) wyda na wyprawkę ponad 500 zł, a co piąty przekroczy kwotę 700 zł.

Zaledwie 13 proc. badanych zmieści się w granicy 300 zł – równowartości rządowego wsparcia.

– Na ten moment wydaliśmy około 600 złotych na dwóch synów – wylicza nam Mariola, mama Krystiana i Filipa. – Kupiliśmy najpotrzebniejsze przybory, zeszyty i nowe stroje sportowe. Na pewno jeszcze kilka rzeczy trzeba będzie dokupić, a w tym uzupełnić garderobę. Kwoty nie są najniższe, dlatego zakupy najczęściej robimy w supermarketach lub przez Internet. Na szczęście nie musimy płacić za podręczniki. Nasze dzieci dostają je ze szkoły na początku września – mówi nasza rozmówczyni.

Warto przypomnieć, że od 2014 roku z bezpłatnych podręczników korzystają uczniowie klas pierwszych, a od 2017 roku wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Książki musi natomiast zakupić młodzież ze szkół średnich i branżowych.

Sklepy walczą o klienta

Co w tym sezonie przyciąga uwagę uczniów i rodziców na sklepowych półkach?

– Dużym zainteresowaniem cieszą się promocje pakietowe, takie jak 2+1, 4+1 czy zniżki do 50% na drugi produkt – mówi Wojciech Kudaś z Grupy Empik.

Rodzice kierują się przede wszystkim jakością i trwałością produktów, podczas gdy dla uczniów liczy się wygląd i estetyka. Na potrzeby tych drugich odpowiadają sklepy, które przyciągają najmłodszych klientów modnymi wzorami i nowymi trendami.

– Przygotowaliśmy asortyment dla wszystkich klientów: od najtańszych produktów po markowe artykuły premium. Chcemy, aby rodzice mogli znaleźć wszystko w jednym miejscu. W tym sezonie szczególnie wyróżniają się dostępne na wyłączność u nas produkty marki Kayet z oryginalnymi wzorami i artykułami, które sprawią, że nauka będzie przyjemnością – opowiada Beata Szymanowska, dyrektor kategorii w sieci Biedronka.

Empik w tym roku stawia na gotowe wyprawki szkolne – pakiety przyborów szkolnych utrzymanych w jednolitej szacie graficznej. Zdaniem sieci, to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą pojedynczo dobierać każdego z elementów wyposażenia dla ucznia.

– Nasze kolekcje szkolne są mocno osadzone w aktualnych trendach i przyciągają wzrok, a przybory zaskakują nietypowymi kształtami i wzorami. Bo żaden długopis nie powinien być nudny – zależy nam, by uczniowie z przyjemnością korzystali z tych produktów przez cały rok – podsumowuje Wojciech Kudaś.

Ile to kosztuje

A ile zapłacimy za taki szkolny koszyk zakupów? Biedronka chwali się, że podstawową wyprawkę można skompletować już za 9,90 zł. W przykładowym zestawie znalazły się m.in. piórnik-saszetka w cenie 1,88 zł, zeszyt A5/16 w kratkę lub linie podwójne (0,38 zł), kredki ołówkowe, 12 sztuk (1,88 zł za opakowanie), klej w sztyfcie (0,38 zł), farby plakatowe, 6 kolorów (2,28 zł), blok rysunkowy A4/20 (1,38 zł), blok techniczny A4/10 (1,38 zł), ołówek HB z gumką (0,16 zł) i długopis z niebieskim tuszem (0,18 zł). Zakupione rzeczy trzeba będzie spakować. Plecak szkolny można tu kupić za 8,99 zł. Do niego można dobrać worek na obuwie za 1,98 zł.

W Empiku ceny są inne, ale też inny asortyment. Przykładowo, plecak kupimy tu za 170 zł, piórnik za ok. 30-40 zł, zeszyt za ok. 6 zł, kredki za 37 zł.

Koszt wyprawki okazuje się w praktyce zdecydowanie wyższy. – Nic więc dziwnego, że sieci handlowe walczą o klientów coraz bardziej agresywnymi promocjami i gotowymi zestawami, które mają ułatwić rodzicom zakupy i zmniejszyć szkolne wydatki – komentuje całą sytuację analityk Paweł Majtkowski.

Co podrożało, co staniało?

Warto podkreślić, że rodzice uczniów mają dodatek w postaci programu „Dobry Start”, co powinno być znacznym odciążeniem. Zdaniem ekspertów z powodu inflacji realna wartość 300 plus jednak systematycznie maleje. Obecnie odpowiada 195 zł, czyli 65 proc. pierwotnej wartości z czerwca 2018 roku. Rok temu było to 201 zł. Według analityka Pawła Majtkowskiego, aby utrzymać wartość świadczenia z czasu startu programu, dziś powinno ono wynosić 461,50 zł. Czy jest to możliwe? O tym, że tak najlepiej świadczy Program Rodzina 500+, który obecnie został podniesiony do 800 zł. Specjaliści podsumowali – koszty edukacyjne rosną z każdym rokiem. Widać to po zajęciach dodatkowych i korepetycjach (podrożały średnio o 8,6 proc), ale też po cenach książek, aktywności pozaszkolnych, czy nawet samego jedzenia, które podrożało o prawie 5 proc. Pocieszające może być jednak to, że potaniała odzież, a także elektronika – nawet o 10 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

– Rodzice mogą więc kupić sprzęt potrzebny do nauki wyraźnie taniej niż wcześniej. Do spadku cen przyczynił się także słabszy dolar, który obniżał koszty importu. Mniej kosztował także transport - paliwo potaniało o 4,6 proc., co ułatwiało dowożenie dzieci do szkoły – komentuje Majtkowski.

Dla kogo wyprawka

Przypominamy, że rodzice mogą składać wnioski o świadczenie „Dobry Start” do 30 września. Jeśli zrobią to do końca sierpnia, pieniądze otrzymają najpóźniej we wrześniu. Wniosek można wysłać online przez aplikację mZUS, PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów i przysługuje uczniom szkół podstawowych, średnich i policealnych – do ukończenia 20. roku życia (lub 24. w przypadku niepełnosprawności). Nie obejmuje natomiast dzieci w zerówkach ani studentów. Od tego roku nowe zasady obowiązują też obywateli Ukrainy – pieniądze otrzymają, jeśli dziecko uczy się w polskiej szkole.

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Szykują niespodziankę na wrzesień. Uczniowie nie poznają placu przy szkole
galeria

Szykują niespodziankę na wrzesień. Uczniowie nie poznają placu przy szkole

Dwie szkoły niepubliczne na celowniku miasta. Ratusz chce zwrotu niemal 2,6 mln zł dotacji

Dwie szkoły niepubliczne na celowniku miasta. Ratusz chce zwrotu niemal 2,6 mln zł dotacji

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
ceny raport wyprawka szkolna

Pozostałe informacje

Poszukiwany Mateusz Zdunek

Pomóżcie go odnaleźć!

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie prowadzi poszukiwania zaginionego 17-letniego Mateusza Zdunka.
"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

W piątek Orlen Oil Motor Lublin po zaciętym spotkaniu pokonał w Grudziądzu tamtejszy Bayersystem GKM Grudziądz 47:43 i jest o włos od awansu do finału fazy play-off w PGE Ekstralidze. Jak spotkanie podsumowali jego bohaterowie?
Motor w poprzednim sezonie przegrał w Kielcach 0:1

Korona Kielce - Motor Lublin (relacja na żywo)

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Korona Kielce - Motor Lublin. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17.30.
"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki
żyrzyn

"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki

W niedzielę, 24 sierpnia w żyrzyńskim parku odbędą się dożynki gminne. Na scenie wystąpi m.in. znany i popularny zwłaszcza w latach 90-tych zespół Golden Life, który przypomni widowni swoje największe przeboje.

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?
pierwszy dzwonek

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?

Zakupy szkolne to jeden z głównych punktów w sierpniowym budżecie. Jak się okazuje 39 proc. rodzin zaczyna kompletowanie wyprawki miesiąc przed pierwszym dzwonkiem, kolejne 32 proc. zostawia to na drugą połowę sierpnia. Podręczniki najczęściej zamawiamy online, za to drobne akcesoria – długopisy, temperówki czy bloki – kupujemy przy okazji wizyty w sklepach stacjonar-nych.
Chris Clarke jednak nie zostanie zawodnikiem PGE Startu Lublin

PGE Start musi szukać nowego zawodnika. Chris Clarke nie zagra w Lublinie

Wydawało się, że wicemistrzowie Polski z Lublina skompletowali już kadrę na sezon 2025/2026. Niestety, w sobotę PGE Start poinformował, że Chris Clarke nie przeszedł testów medycznych i ostatecznie Amerykanin nie założyli czerwono-czarnej koszulki.
W zeszłym roku kierowcy-amatorzy rywalizowali w Puławach po raz pierwszy. Druga edycja wydarzenia spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem

Niedzielne wyścigi na targowisku. Czas na II Puławski Super Sprint

Pokazy driftu, stuntu oraz sportowa rywalizacja na czas i precyzję na specjalnie przygotowanym torze wyścigowym. Do tego promocja bezpieczeństwa na drodze, charytatywna zbiórka i sporo pozytywnej energii. To wszystko już w niedzielę, 24 sierpnia, przy ul. Dęblińskiej w Puławach.
W spotkaniu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska

Azoty Puławy lepsze od AZS AWF Biała Podlaska

W meczu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska. Przed spotkaniem puławski klub zaprezentował kibicom kadrę na nowy sezon
Bawole Serce, Malinowy Książę

Bawole Serce, Malinowy Książę

Bawole Serce na sałatki, Malinowy Książę na zupy, Czekoladowy Pomidor na drugie. Oto najlepsze przepisy na sierpniowe dania z pomidorem w roli głównej
Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie
galeria

Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie

Origami, ikebana i ceremonia herbaty. Pismo kanji, Kimona, yukaty, kultura matsuri i estetyka zen. A do tego anime, cosplay i gry. W Lublinie do niedzieli trwa Nejiro 10: Tanabata Fest, czyli święto japońskiej popkultury.
Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

XVIII-wieczny dom Ryttów w Janowie Podlaskim ma odzyskać dawny blask i stać się wizytówką miejscowości. Gmina ogłosiła właśnie przetarg na projekt przebudowy obiektu, który nabyła w ubiegłym roku.
Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

W niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 13 będzie Msza Święta, a godzinę później – na Zielonym Rynku w Konopnicy – rozpoczną się Dożynki Gminne.
Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 jest gotowe od kilku miesięcy, ale dotychczas nie doczekało się stałej ekspozycji

Muzeum tworzy wystawę pamiątek po partyzantach. Za niektóre może płacić

Na planowaną multimedialną wystawę wciąż nie udało się pozyskać środków, ale nowe Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 w gminie Łukowa nie stoi zupełnie puste. Odbyło się tam kilka wydarzeń, jest pierwsza wystawa czasowa, są też plany na skompletowanie stałej ekspozycji i prośba o wsparcie.
Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji
ZDJĘCIA
galeria

Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji

Ponad 90 stoisk, 120 twórców ludowych z całego świata oraz smakołyki i kultura ludowa - rozpoczęła się 19. edycja festiwalu Re:tradycja Jarmark Jagielloński.
Pracownia rezonansu magnetycznego w Hrubieszowie będzie jedną z ponad 30, które w całej Polsce prowadzi grupa Affidea Nu-Med

Pacjenci nie zapłacą, a szpital zarobi. Rezonans zacznie badać za kilka miesięcy

Najpewniej od stycznia przy SP ZOZ w Hrubieszowie zacznie działać pracownia rezonansu magnetycznego. Firma, która ją uruchomi zainwestuje w to ok. 12 mln zł. Pacjenci za badania płacić nie będą. A szpital na wynajmie pomieszczeń sporo zarobi.

Najnowsze
Poszukiwany Mateusz Zdunek

17:35 Pomóżcie go odnaleźć!

17:19

"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

16:18

Korona Kielce - Motor Lublin (relacja na żywo)

16:00

"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki

15:00

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?

14:42

PGE Start musi szukać nowego zawodnika. Chris Clarke nie zagra w Lublinie

13:20

Niedzielne wyścigi na targowisku. Czas na II Puławski Super Sprint

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Poszukiwany Mateusz Zdunek

Pomóżcie go odnaleźć!

"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

Motor w poprzednim sezonie przegrał w Kielcach 0:1

Korona Kielce - Motor Lublin (relacja na żywo)

"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki

"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?

Chris Clarke jednak nie zostanie zawodnikiem PGE Startu Lublin

PGE Start musi szukać nowego zawodnika. Chris Clarke nie zagra w Lublinie

Poszukiwany Mateusz Zdunek

Pomóżcie go odnaleźć!

"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

Motor w poprzednim sezonie przegrał w Kielcach 0:1

Korona Kielce - Motor Lublin (relacja na żywo)

"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki

"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?

Chris Clarke jednak nie zostanie zawodnikiem PGE Startu Lublin

PGE Start musi szukać nowego zawodnika. Chris Clarke nie zagra w Lublinie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

CS 67 Szakal, czyli polski czołg poziomu XI w grze World of Tanks
film

World of Tanks 2.0, czyli nowy poziom czołgów (wideo)

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Tomasz Obszański został jednym z etatowych doradców Prezydenta RP
film

Rolnik z Tarnogrodu i ekonomista z Zamościa wśród doradców Karola Nawrockiego

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

film
Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Foto
Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji

galeria
Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży