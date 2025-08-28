Awans nauczycielek na koniec wakacji. Ta piątka ma już na to "papiery"

Akty nadania stopnia awansu zawodowego zostały oficjalnie i uroczyście wręczone. Pięć nauczycielek z hrubieszowskich podstawówek i przedszkoli wkroczy w nowy rok szkolny jako mianowane.
Stopień nauczyciela mianowanego jest pierwszym w awansie pedagogów. Aby go otrzymać, nalezy przepracować kilka lat, a także zdać odpowiedni egzamin.
W Hrubieszowie w ostatnim czasie udało się to pięciu nauczycielkom. Wszystkie spotkały się z tej okazji z burmistrz Martą majewską, która wręczyła im akty nadania stopnia awansu zawodowego.
To był ważny dzień dla: Renaty Danilczuk i Moniki Bednary, nauczycielek w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, Anny Mochnaczewskiej z Miejskiego Przedszkola nr 2, Joanny Kocaj, nauczycielki współorganizującej kształcenie specjalne w SP nr 3, a także Agaty Biskupskiej z PM nr 1.
"Serdecznie gratuluję wszystkim awansowanym – Wasz wysiłek został doceniony i oficjalnie potwierdzony. Jesteśmy dumni, że właśnie tacy pedagodzy tworzą hrubieszowską oświatę" - napisała w mediach społecznościowych burmistrz Majewska.
Do szkoły pójdą z awansem. Jest 33 nowych nauczycieli mianowanych
Rok szkolny 2024/2025 kończyli jako nauczyciele początkujący, a kolejny, już za kilka dni rozpoczną jako mianowani. Bo w międzyczasie przystąpili do egzaminów i pozytywnie je przeszli. 33 zamojskich pedagogów odebrało dokumenty zaświadczające o ich awansie zawodowym.