Awans nauczycielek na koniec wakacji. Ta piątka ma już na to "papiery"

Stopień nauczyciela mianowanego jest pierwszym w awansie pedagogów. Aby go otrzymać, nalezy przepracować kilka lat, a także zdać odpowiedni egzamin.

W Hrubieszowie w ostatnim czasie udało się to pięciu nauczycielkom. Wszystkie spotkały się z tej okazji z burmistrz Martą majewską, która wręczyła im akty nadania stopnia awansu zawodowego.

To był ważny dzień dla: Renaty Danilczuk i Moniki Bednary, nauczycielek w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, Anny Mochnaczewskiej z Miejskiego Przedszkola nr 2, Joanny Kocaj, nauczycielki współorganizującej kształcenie specjalne w SP nr 3, a także Agaty Biskupskiej z PM nr 1.

"Serdecznie gratuluję wszystkim awansowanym – Wasz wysiłek został doceniony i oficjalnie potwierdzony. Jesteśmy dumni, że właśnie tacy pedagodzy tworzą hrubieszowską oświatę" - napisała w mediach społecznościowych burmistrz Majewska.