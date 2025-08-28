Paszport bliżej domu. Kolejny punkt otwarty w Lubelskiem

- Bardzo nam zależy na tym, by zwiększać dostęp do usług publicznych, a do tej konkretnej usługi tym bardziej. W tym roku wydaliśmy 50 tys. paszportów, co oznacza, że zapotrzebowanie na ten dokument jest ogromne. Chcemy ułatwiać życie obywatelom, dlatego też jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z samorządowcami, a burmistrz Hrubieszowa, Marta Majewska, wspólnie z radnymi i posłami, bardzo zabiegała o otwarcie tego punktu. Bardzo dziękuję wam za zaangażowanie, które doprowadziło do tego momentu - podkreślił w środę w Hrubieszowie wojewoda Krzysztof Komorski, który na otwarcie przyjechał ze swoim zastępcą Wojciechem Wołochem.

- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom obywateli, mieszkańców Lubelszczyzny. Obecnie niezwykle ważny jest czas, a punkty paszportowe dają komfort. Paszport nie jest dziś dobrem luksusowym, jest rzeczą niezbędną. Cieszymy się, że dziś jesteśmy w Hrubieszowie i wspólnie możemy pomagać mieszkańcom - dodał wicewojewoda.

Na środowej uroczystości obecny był również Józef Kuropatwa, starosta hrubieszowski, a także m.in. parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej z naszego regionu.

Wszystkim im za zaangażowanie i doprowadzenie do otwarcia punktu paszportowego dziękowała burmistrz Marta Majewska. - To dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się zrealizować tę ważną dla mieszkańców Hrubieszowa i całego regionu inwestycję - podkreślała.

Otwarty w środę Terenowy Punkt Paszportowy w Hrubieszowie jest już siódmym takim w Lubelskiem, a piątym uruchomionym za wojewody Komorskiego.

Identyczne działają już również Puławach, Kraśniku, Świdniku, Krasnymstawie, Lubartowie, Biłgoraju. Niezależnie od tego wnioski o wydanie paszportu można składać oczywiście również w LUW przy ul. Lubomelskiej w Lublinie, a także jego trzech delegaturach w Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej.