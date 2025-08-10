Nie Berlin, Waszyngton, a Janów Lubelski! Za kilka dni ugoszczą prezydenta Nawrockiego?

Po Janowie Lubelskim plotki o wizycie prezydenta Nawrockiego krążą od kilku dni. – Podobno poszło zaproszenie na Gryczaki (coroczna impreza organizowana w miniony weekend – red.). Termin tej imprezy był jednak zbyt bliski od zaprzysiężenia. Prezydent Nawrocki ma do nas przyjechać na Festiwal Oręża Polskiego – mówi mieszkanka Janowa Lubelskiego.

Zaproszenie na festiwal podobno już dawno wystosował Artur Pizoń, starosta janowski. – Na 90 proc. mamy pewność, że pan prezydent przyjedzie 17 sierpnia. Wprawdzie nie było jeszcze wizyty służb, ale wszyscy czekamy na głowę państwa – poinformował nas pracownik Starostwa Powiatowego. Kancelaria Prezydenta na razie jednak nie potwierdza tej wizyty.

– Do mnie też dotarły takie głosy, ale oficjalnie nic nie wiem – mówi Piotr Breś, wicemarszałek województwa lubelskiego, który pochodzi z gminy Godziszów. – Mieszkańcy czekają na pana prezydenta, bo powiat Janów Lubelski, gminy Godziszów i Chrzanów, to jest bastion wyborczy Karola Nawrockiego. W Godziszowie Karol Nawrocki uzyskał największe poparcie w kraju, na poziomie 94,66 proc. W pobliskim Chrzanowie, gdzie była największa frekwencja w województwie, głosowało na niego 94,4 proc. osób, które wzięły udział w drugiej turze wyborów. Pan prezydent chce podziękować wyborcom – dodaje Breś.

- Oczywiście, że czekamy na prezydenta Karola Nawrockiego. Był u nas dosłownie na godziny przed zakończeniem kampanii, na koniec drugiej tury. Cała wieś przyszła go przywitać w remizie – mówi Dorota Gąbka, współwłaścicielka miejscowej piekarni, która przygotowała symboliczny bochen na przywitanie wówczas jeszcze kandydata Karola Nawrockiego. – Na zaprzysiężenie to od nas, z Chrzanowa, Batorza czy Otrocza, pojechał pełen autobus ludzi – dodała pani Dorota.

Na razie nie jest znany dokładny program ewentualnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego. Do sprawy wrócimy.