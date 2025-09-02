Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Grupa WB i koreańska Hanwha wspólnie zbudują fabrykę rakiet w Polsce

Autor: PAP oprac. RAD
Wyrzutnia rakiet Homar-K, czyli koreańska wyrzutna K239 Chunmoo zamontowana na ciężarówce Jelcz
Wyrzutnia rakiet Homar-K, czyli koreańska wyrzutna K239 Chunmoo zamontowana na ciężarówce Jelcz (fot. Ministerstwo Obrony Narodowej/Facebook)

Polska Grupa WB zawarła umowę z południowokoreańskim koncernem zbrojeniowym Hanwha, na mocy której obie firmy zbudują w Polsce fabrykę rakiet CGR-080. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że umowa pozwala na pozyskanie zdolności do produkcji w Polsce nowoczesnych rakiet.

Umowę przedstawiciele WB i Hanwhy (najbardziej znanego polskiego prywatnego producenta sprzętu wojskowego oraz jednego z największych koreańskich koncernów obronnych) ich przedstawiciele podpisali we wtorek (2 września) podczas trwających w Kielcach targów zbrojeniowych MSPO.

Na mocy umowy inwestycyjnej powstanie spółka joint venture, która zbuduje w Polsce fabrykę rakiet kalibru 239 mm CGR-080 do zamówionych przez Wojsko Polskie wyrzutni rakiet Homar-K, czyli koreańskich wyrzutni rakiet K239 Chunmoo, zamon-towanych na ciężarówkach Jelcza. W powołanej we wtorek spółce joint venture 51 proc. udziałów ma objąć strona koreańska, a 49 proc. - Grupa WB.

Docelowo polskie Wojska Rakietowe i Artylerii mają posiadać 290 takich wyrzutni, z których każda w jednej salwie może wystrzelić nawet 12 rakiet CGR-080 na odległość nawet ok. 80 km.

Fabryka, która powstanie w Polsce ma odpowiadać za produkcję amunicji do polskich Homarów-K, ale także sprzętu państw sojuszniczych, które w przyszłości zamówią dla siebie wyrzutnie Chunmoo.

List intencyjny ws. wybudowania przez WB i Hanwhę fabryki rakiet w Polsce został podpisany w kwietniu; prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski szacował wtedy, że pierwsze rakiety mogą opuścić fabrykę za około 3 lata.

W uroczystości wziął udział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W wystąpieniu ocenił, że podpisanie umowy to jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznych kieleckich targów; jak zaznaczył, umowa pozwala na pozyskanie zdolności do produkcji w Polsce nowoczesnych rakiet i wiąże się z istotnym transferem technologii.
– To pokazuje, że będziemy coraz bardziej niezależni, coraz bardziej bezpieczni, coraz lepiej przygotowani – mówił szef MON. – Produkujemy coraz więcej w Polsce i w polskich, prywatnych firmach. Będziemy się bardzo mocno rozwijać.

Kosiniak-Kamysz dziękował zaangażowanym w projekt przedstawicielom: WB i Hanwhy, a także m.in. wiceszefowi MON Pawłowi Bejdzie i wiceszefowi koreańskiego MON Hyunki Cho, którzy nadzorowali projekt ze strony obu rządów.

Hyunki Cho ocenił, że umowa otwiera nowy rozdział w polsko-koreańskiej współpracy zbrojeniowej. Jak mówił, wyrzutnie K239 Chunmoo stały się jednym z reprezentacyjnych produktów koreańskiego przemysłu obronnego, a jego przyszłością jest m.in. coraz głębsza współpraca ze stroną polską w rozwoju tego typu sprzętu.

• Grupa WB
To jedna z największych w Polsce prywatnych firm działających w sektorze obronnym. Dostarcza do polskiego wojska m.in. systemy komunikacji i zarządzania walką dla artylerii - w tym np. armatohaubic Krab czy moździerzy samobieżnych Rak (system TOPAZ), systemy łączności dla wojsk lądowych - instalowane m.in. na transporterach Rosomak w różnych konfiguracjach, a także systemy bezzałogowe, w tym FlyEye oraz amunicję krążącą (tzw. drony kamikadze) Warmate.

• Hanwha
Koreański koncern obecny jest w Polsce i w Wojsku Polskim już od kilku lat: jest producentem zamówionych przez Polskę setek sztuk armatohaubic K9, a także wyrzutni K239.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas zwiedzania XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

Szef MON: Przemysł zbrojeniowy będzie kołem napędowym polskiej gospodarki

Dron dla każdego żołnierza, satelity i fabryki amunicji; takie, jak w Kraśniku –m o czym jeszcze mówił wicepremier i szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz. podczas otwarcia XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach?
Kiedyś były tu warsztaty szkolne w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie, a teraz jest Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w Dziedzinie Zawodowej Robotyka.
Jacek Braciak i Maciej Stuhr w serialu Glina. Nowy rozdzaił
Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

