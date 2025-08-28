Pobicie Adama Niedzielskiego. Policja zatrzymała sprawców

Do ataku na Niedzielskiego doszło w środę w Siedlcach.

"Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn, krzyczących "śmierć zdrajcom ojczyzny". Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi" - relacjonował zajście były minister w swoim wpisie na platformie LinkedIn.

Dalej relacjonował, że chwilę po zdarzeniu na miejscu pojawiła się policja i służby medyczne. Polityk trafił do szpitala. Według ustaleń RMF FM już opuścił placówkę medyczną.

Nocą ze środy na czwartek Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przekazała, że sprawcy napaści zostali namierzeni i zatrzymani.

"W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności" - przekazano w krótkim komunikacie na portalu X.

Adam Niedzielski był szefem resortu zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2020-2023, gdy trwała pandemia COVID-19. Wcześniej był też prezesem NFZ.

Środowy atak był kolejnym na polityka. Już w maju 2021 został objęty ochroną po tym, jak grupa osób wdarła się do jego bloku. Ludzie ci mieli pretensje do Niedzielskiego za ograniczenia związane z koronawirusem.