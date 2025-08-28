Wypadek motocyklisty. Zawinił 70-latek z toyoty

46-latek trafił do szpitala po tym, jak jadąc motocyklem zderzył się z osobową toyotą. Za kierownicą samochodu siedział 70-letni mężczyzna. Według policji, to on doprowadził do wypadku.
Działo się to w środę po południu w Popkowicach (gm. Urzędów). Wstępne ustalenia policjantów, którzy pojechali na miejsce zdarzenia, wskazują, że zawinił kierowca osobówki.
Mężczyzna po prostu nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście na kawasaki i tak doprowadził do zderzenia pojazdów.
- Na miejscu lądował helikopter LPR. W wyniku tego zdarzenia, motocyklista trafił do szpitala z obrażeniami ciała. Na miejscu wykonano oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Obydwaj kierujący byli trzeźwi - informuje dzisiaj aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji.