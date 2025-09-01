Lubelskie szkoły rozpoczęły naukę. Uroczysta inauguracja w Krasnymstawie

W poniedziałek (1 wrzesnia) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie miała miejsce Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2025/2026. W uroczystości wziął udział wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, a wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych, grono pedagogiczne, uczniów i rodziców.

Wszystko poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. punktualnie w południe, cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście zgromadzili się w murach PSP nr 4, aby wspólnie rozpocząć nowy rok szkolny.

Wydarzeniu towarzyszył program artystyczny przygotowany przez uczniów PSP nr 4. Całość miała uroczysty charakter i podkreślała wagę edukacji oraz wspólnoty szkolnej w regionie. Warto wiedzieć, że dzisiaj do szkół w województwie lubelskim wróciło po wakacjach blisko 300 tysięcy uczniów.

Na wtorek, 2 września, zaplanowano kolejną uroczystość: miejską inaugurację roku szkolnego w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie.