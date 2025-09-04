Kierująca w... piżamie, pasażer w... szlafroku. Bo chcieli przejechać się przed snem

Do tego zdarzenia doszło w środę po godz. 19 w powiecie łęczyńskim. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o obywatelskim zatrzymaniu kierującej subaru. Z przekazanych informacji wynikało, że kobieta prowadziła auto po pijanemu.

Na miejsce, do wsi Nadrybie Ukazowe w gminie Puchaczów od razu wysłano patrol. Z relacji zgłaszających policjanci dowiedzieli się, że świadkowie uniemożliwili jej dalszą jazdę po tym, jak zaobserwowali tor przemieszczania się subaru: auto jechało całą szerokością jezdni.

Za kierownicą siedziała 68-letnia mieszkanka gminy Puchaczów. Badanie wykazało w jej organizmie ponad promil alkoholu. Razem z nią jechał 78-letni pasażer.

- Ich nietypowy strój jak na podróż autem zwrócił uwagę zarówno policjantów, jak i zgłaszających to zdarzenie mężczyzn. Pasażer miał na sobie szlafrok a kierująca ubrana była w piżamę jakby przeczuwała, że noc spędzi poza domem - relacjonuje asp. sztab. Magdalena Krasna z łęczyńskiej policji.

68-latka trafiła do policyjnego aresztu. Dzisiaj trzeźwieje. Gdy dojdzie do siebie, usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Policjanci od razu zatrzymali jej prawo jazdy. Za jakiś czas kobieta stanie przed sądem. Grozi jej do 3 lat więzienia.