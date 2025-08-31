Czyj to rower? Zguba jest do odbioru w komendzie

W tym tygodniu do komendy zgłosił się pewien mieszkaniec miasta i poinformował, że w rejonie siłowni plenerowej przy ulicy Cichej zauważył pozostawiony pod drzewem damski rower. Biały jednoślad (widoczny na zdjęciu) ma napis KozBike. Jest biało-fioletowy. Najpewniej korzystała z niego jakaś kobieta, bo to typowa "damka". Na bagażniku jest zamontowany fotelik dla dziecka.

Policjanci zabezpieczyli rower. Jak dotąd, nikt się po niego nie zgłosił. Zguba jest do odbioru w lubartowskiej komendzie.

- Właściciela prosimy o kontakt pod numerem telefonu 47 81 25 290 lub osobiste zgłoszenie się do jednostki. Przed odbiorem swojego pojazdu właściciel powinien przedłożyć dowód, że rower należy do niego - zastrzega podkomisarz Jagoda Maj, rzeczniczka KPP w Lubartowie.